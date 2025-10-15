Los dos jugadores que no gozarán de oportunidades el resto del torneo con Chivas

Si bien el inicio fue mucho más que sólo complejo, con el paso de los días Chivas ha salido adelante dentro de la Liga MX. De estar en el fondo de la tabla, han dado el salto a la zona de repesca y cierto es que ahora mismo el cuadro tapatío tiene opciones de colarse incluso a la liguilla de forma directa.

En gran medida este crecimiento es cortesía del trabajo de Gabriel Milito. El técnico ha tenido que ser paciente para encontrar los caminos rumbo a la consecución de buenos resultados. Para ello, ha tenido que probar infinidad de jugadores hasta encontrar sus piezas de confianza y relegar a otros nombres que antes tenían mayor peso.

BORRADOS 😳



Gabriel Milito ha habría decidido el futuro de dos jugadores de Chivas.



💥 De acuerdo con el periódico digital Horizonte 365, Milito habría decidido borrar a Yael Padilla y Eduardo García de los planes del primer equipo para el resto del Apertura 2025.



❌ Los… pic.twitter.com/8hHU48Ji9t — Futbol Total (@futboltotal) October 14, 2025

Uno de ellos será Yael Padilla. De acuerdo con el último reporte, el técnico no gusta mucho del perfil de juego del juvenil de Chivas. El jugador que recién ha reportado del mundial sub-20, puede rendir como extremo por ambos lados del campo así como detrás del '9' como una especie de media punta.

A pesar de ello, Gabriel considera que el nivel de aporte del mexicano no es el necesario. El técnico entiende que dentro de su plantilla, hoy tiene otros jugadores que cumplen con las más misma funciones que Yael con un promedio más elevado que el antes mencionado.

Otro hombre que será desplazado por el entrenador será Eduardo García. La información confirma que el meta de 21 años no está trabajando al nivel que exige Milito.

Si bien está claro que Raúl Rangel es el meta estelar de Chivas, García inició el semestre como el suplente del seleccionado por México. El más reciente reporte afirma que el escenario ha cambiado. Hoy mismo, Óscar Whalley sería de nuevo el segundo meta en Verde Valle dejando a Eduardo como el tercero en la carrera.

