Los dos jugadores que se marchan del América por orden de Guillermo Almada

Guillermo Almada ya labora como nuevo entrenador del América. El técnico nacido en Uruguay arribó al cuadro de la capital del país como reemplazo de André Jardine. Si bien el técnico brasileño dio tres títulos de Liga MX a los del nido de Coapa, el cierre de su gestión en lo deportivo no fue el mejor.

Almada regresar a México con el reto más grande de su carrera dentro o fuera del país. En el nido le dan mano con la esperanza de que el técnico puede revolucionar al club con un fútbol de perfil ofensivo. Siendo el caso, Guillermo ya trabaja en la limpia del plantel, cortando al segundo un par de descartes.

SE QUEDAN FUERA 👋🏻



Guillermo Almada ya pone mano en América y ha dejado fuera a 2 brasileños.



❌ Dice David Medrano, que el DT americanista no cuenta con los dos jugadores y ni siquiera los llevó a pretemporada. Se busca su salida del equipo. pic.twitter.com/j5RV5neqRY — Futbol Total (@futboltotal) June 20, 2026

Los brasileños Vinicius Lima y Rodrigo Dourado no tienen sitio con Almada. El técnico decidió dejar a los dos jugadores fuera de lo que resta de la pretemporada. Siendo el caso, la gerencia en el nido ya avisó a los contenciones como a su manejo que deberán conseguir acomodo dentro del mercado.

En el caso de Vinicius, la directiva del América trabaja en romper su cesión. El club tiene dicho poder de forma unilateral, aunque claro está, deberán pagar las compensaciones que sean requeridas tanto al jugador como al club dueño de su carta, el Fluminense.

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El caso de Rodrigo es más complejo. También llegó a Coapa en el mercado de invierno, sin embargo, su arribo se dio en calidad de compra total. Siendo así, tiene contrato con el cuadro del América a mediano plazo, por lo que el club debe tirar de un traspaso o una cesión.

La meta en el América está clara: darle salida a los dos descartes del entrenador cuanto antes sea posible, liberar las plazas de extranjero y firmar reemplazos que sean mucho más del gusto de Guillermo Almada.