Los dos ofensores que dejan dudas a Javier Aguirre de cara al Mundial

La selección mexicana sigue postergando el anuncio de la lista final de seleccionados para el Mundial. Antes de ello, el técnico Javier Aguirre desea que la mayoría de los jugadores en la carrera reporten en el CAR para darle seguimiento cercano a su presente sobre todo en cuanto a forma física.

Se entiende y no podría ser de otra forma que ahora mismo Aguirre tiene ya seleccionados al menos 20 de los jugadores que estarán en el debut mundialista el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México. Sin embargo, algunas plazas siguen en juego y dos piezas que están sobre el limbo, tienen claro su presente.

¿QUEDAN FUERA? 😳



Germán Berterame y César Huerta estarían fuera del Mundial con México.



❌ La información proveniente de Gibrán Araige apunta que “‘Chino’ Huerta y Germán Berterame no tienen boletos de avión para viajar a México y unirse al campamento de la Selección… pic.twitter.com/wdfG2z4avh — Futbol Total (@futboltotal) May 24, 2026

El primer caso es el de César Huerta. El extremo en realidad es un jugador que gusta y mucho a Javier. Dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, el mexicano viene de una baja de más de medio año por lesión y hasta recién el actual mes de mayo en curso, retornó a la actividad con el Anderlecht.

Aguirre no tiene del todo claro que ahora mismo 'El Chino' está en un ritmo de competencia ideal para el máximo nivel. Sería un riesgo elevado llevar a un jugador hasta hace poco, vivió su primer titularidad en más de siete meses de no tener tal rol en la cancha.

FBL-BEL-PROLEAGUE-ANDERLECHT-STVV | JOHN THYS/GettyImages

El segundo caso es el de Germán Berterame. Su escenario es diferente. El jugador sí hay tenido minutos tras su traspaso al Inter Miami, sobre todo luego de la salida de Javier Mascherano del cuerpo técnico del campeón de la MLS.

Sin embargo, a Javier le genera cierto ruido el nivel de competencia dentro del cual compite Germán. El mismo no es ni siquiera superior al de la Liga MX. Además, Berterame se compite la plaza con Santiago Giménez, uno rostro fuerte dentro y fuera del campo para el Tri.