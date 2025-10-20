Los dos récords logrados por Mbappé tras su gol con el Real Madrid ante el Getafe

El Real Madrid derrotó al Getafe con un solitario gol de Kylian Mbappé, el domingo en el Coliseum.

Con ese tanto del francés, los Merengues se colocan como líderes de LaLiga y llegan con el ánimo positivo al Clásico del próximo domingo ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu.

🇪🇸 GOL

🇬🇧 GOAL

🇩🇪 TOR

🇫🇷 MBAPPÉ pic.twitter.com/970sGgYYGK — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 19, 2025

Pero más allá del buen inicio de los dirigidos por Xabi Alonso (24 puntos sobre 27, solo derrotados por el Atlético de Madrid por 5-2 en el Metropolitano), el propio Kylian Mbappé sigue rompiendo récords personales y del propio club.

Por un lado, el delantero llegó a los 10 goles en las 9 primeras jornadas de La Liga, algo que sólo han hecho 4 jugadores del Real Madrid en los últimos 70 años: ellos son, nada más y nada menos que Di Stéfano, Amancio, Cristiano Ronaldo (en 4 oportunidades) y desde este domingo, el mencionado Mbappe.



Para dimensionar lo hecho por Kylian, hay que resaltar el dato que la última vez que hizo esto CR7, fue en la temporada 2014/2015.

GET 0-1 RMA (FT) - El Getafe casi empata con 9, pero lo evitó Courtois.



Mbappé llega a los 10 goles en las 9 primeras jornadas de La Liga, algo que sólo han hecho 4 jugadores del Real Madrid en los últimos 70 años:



Di Stéfano

Amancio

Cristiano Ronaldo (4 veces)

Mbappé — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 19, 2025

Saliendo de la estadística del Real Madrid, este derbi del próximo domingo 27 de octubre le llega a Mbappe en un momento soñado para él: con el gol convertido en el estadio 'Coliseum', amplió su mejor racha en el fútbol profesional y alcanzó los 11 partidos consecutivos convirtiendo goles.

Desde el 5 de septiembre pasado, cada vez que disputa un partido, al menos anota una vez. Repasemos: en estos 11 duelos, convirtió 15 goles, entre Francia y el Madrid. La lista, se desglosa de la siguiente manera: un gol a Ucrania, a Islandia, la Real Sociedad, el Espanyol, el Atlético,

el Villarreal, Azerbaiyán y el Getafe. Por su parte, dos dobletes (ante el Olympique de Marsella y el Levante) y un hattrick ante el Kairat por UEFA Champions League.

