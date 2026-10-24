Los dos récords que se pueden batir el domingo en El Clásico

El FC Barcelona y el Real Madrid se verán las caras nuevamente este domingo en el Spotify Camp Nou, en lo que será el primer encuentro entre ambos en la actual temporada. El club catalán marcha puntero de la tabla de posiciones de LaLiga, mientras que el Merengue está tercero y buscará recortar diferencias.

Ambos vienen de jugar por UEFA Champions League en la semana y obtuvieron resultados diversos: el Barça cayó 4-2 en el Parque de los Príncipes ante el Paris Saint-Germain, mientras que la Casa Blanca se hizo fuerte en el Bernabéu frente al RB Leipzig alemán, superándolos por 4-1.

En este clásico hay dos récords que pueden romperse, con uno en favor del FC Barcelona si estos suman de a tres y otro que se irá con cual sea el que gane, siempre y cuando no empaten. El Real Madrid buscará aprovecharse de las bajas del FCB para cortar esta buena racha y acercarse en la clasificación.

1. El mejor arranque de la historia

Ahead of PSG v FC Barcelona - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

El equipo dirigido por Hansi Flick llega a este gran partido con puntaje ideal al cabo de 9 jornadas de LaLiga disputadas, donde registró 39 goles a favor y solo nueve en contra.



Esto le alcanzó para igualar el mejor arranque histórico del campeonato español, registrado por el Real Madrid en la temporada 1968/69. Ahora, justamente en la cara del poseedor de la marca, puede llegar a arrebatarle esa posesión.

2. El liderazgo en el historial de El Clásico

FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/2027 | NurPhoto/GettyImages

Este ítem tiene un poco más de historia, ya que es una estadística que lleva más de 100 años de construcción colectiva: ambos equipos están empatados en el historial con 106 victorias cada uno, por lo que si uno suma de a tres el próximo domingo quedará como el mejor del acumulado entre ambos.