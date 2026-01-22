Los entrenadores del FC Barcelona y del Real Madrid desde que Diego Simeone está en el Atlético de Madrid

Diego Simeone arribó al Atlético de Madrid como director técnico el 23 de diciembre de 2011. Ese día, el club anunció oficialmente su contratación tras la destitución de Gregorio Manzano (debido a malos resultados en Liga y la eliminación en Copa del Rey ante un equipo de tercera).

El Cholo Simeone firmó inicialmente por 18 meses, pero ha renovado varias veces y sigue en el cargo hasta la fecha (su contrato actual tiene vigencia hasta junio de 2027). Su debut en el banquillo fue unos días después, el 7 de enero de 2012, en un partido de Liga contra el Málaga en La Rosaleda.

Desde entonces, lleva más de 14 años (y contando) en el Atlético, convirtiéndose en el entrenador más longevo de los grandes clubes europeos actuales y uno de los más exitosos en la historia del club: 2 Ligas, 2 Europa League, 2 Supercopas de Europa, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de España, y ha llevado al equipo a múltiples finales de Champions, consolidando al Atlético como potencia europea.

A la par, FC Barcelona y Real Madrid han cambiado hasta este momento alrededor de 10 ocasiones de entrenador cada uno y en la siguiente lista, los recordamos.

El Barça ha tenido muchos cambios en los últimos años, con una mezcla de leyendas del club, técnicos extranjeros y etapas cortas. Barcelona ha tenido unos 9 entrenadores en este periodo (contando interinos breves), lo que muestra mucha turbulencia, especialmente post-2017.

El Madrid ha tenido menos cambios drásticos, con etapas largas de técnicos exitosos y retornos. El Madrid ha tenido alrededor de 10 en este periodo, pero con nombres muy potentes y etapas largas de Ancelotti y Zidane que marcaron historia (múltiples Champions).

🚨 Managers of the 'La Liga Big 3' since 2011. pic.twitter.com/rWbV6u7Ee8 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 20, 2026

Entrenadores del FC Barcelona desde 2011

Josep Guardiola era el DT en turno cuando Simeone llegó al Atlético de Madrid | Europa Press Entertainment/GettyImages

Pep Guardiola (hasta 2012): El que marcó una era dorada con el tiki-taka y múltiples títulos.

Tito Vilanova (2012-2013): Continuador natural de Pep, pero con problemas de salud.

Gerardo Martino (2013-2014): Etapa intermedia sin grandes títulos.

Luis Enrique (2014-2017): Ganó el triplete en 2015 (Liga, Copa y Champions), uno de los mejores periodos recientes.

Ernesto Valverde (2017-2020): Buen rendimiento en Liga, pero críticas por eliminatorias europeas (como la remontada del Liverpool).

Quique Setién (2020): Muy breve, terminó con la humillante derrota 2-8 ante el Bayern.

Ronald Koeman (2020-2021): Ganó la Copa del Rey, pero etapa complicada por la crisis económica y la salida de Messi.

Xavi Hernández (2021-2024): Regresó como leyenda para estabilizar, ganó Liga en 2023, pero salió en 2024.

Hansi Flick es el DT actual a enero del 2026 | Quality Sport Images/GettyImages

Hansi Flick (2024-actualidad): El alemán llegó en 2024 y está en curso, con un estilo más vertical y resultados prometedores hasta ahora.

Entrenadores del Real Madrid desde 2011

José Mourinho era el DT de Real Madrid cuando Simeone firmó con el Atlético | Helios de la Rubia/GettyImages

José Mourinho (2010-2013): Ganó La Liga en 2012 rompiendo la hegemonía del Barça, Copa y Supercopas.

Carlo Ancelotti (2013-2015): Llegó la Décima Champions en 2014, muy querido.

Rafael Benítez (2015-2016): Etapa corta y polémica.

Zinedine Zidane (2016-2018): Tres Champions seguidas (2016-2018), leyenda total.

Julen Lopetegui (2018): Muy breve, desastroso.

Santiago Solari (2018-2019): Interino, no duró.

Zinedine Zidane (segunda etapa, 2019-2021): Regresó para ganar más Ligas.

Carlo Ancelotti (segunda etapa, 2021-2025): Volvió y ganó varias Champions más (incluyendo 2022 y otras), muy exitoso hasta 2025.

Xabi Alonso (2025-enero 2026): Etapa corta, salió recientemente.

Álvaro Arbeloa es el DT actual a enero del 2026 | NurPhoto/GettyImages

Álvaro Arbeloa (enero 2026-actualidad): Exjugador del Madrid, subió del Castilla tras la salida de Alonso. Muy reciente, acaba de empezar.

