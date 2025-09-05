Los equipos con más participaciones en finales de la Champions League

La Champions League es el torneo más importante a nivel de clubes, aquel que todos los jugadores sueñan con ganar y que solo unos pocos elegidos pueden hacerlo. En 2024, en Londres, el Real Madrid y el Borussia Dortmund decidieron al ganador de esa edición.

Llegar a la final del torneo no es una tarea fácil y son muchos los que se quedan en el camino. Hoy vamos a ver qué clubes han logrado llegar a la final en más ocasiones.

5. Juventus (9 finales)

2017 fue la última vez en la que la Juve alcanzó la final de la Orejona. Enfrrente tuvo al todopoderoso Real Madrid y debió conformarse con el segundo lugar. La Vecchia Signora tiene dos Orejonas en sus vitrinas, pero no la levanta desde 1996.

4. Liverpool (10 finales)

El Liverpool ha llegado a tres finales en los últimos cinco años. Perdieron ante el Real Madrid en 2018. Ganaron ante los Spurs en el 2019 y una vez más han llegado para verse de nuevo las caras con el Real Madrid. A día de hoy puede ser el equipo más en forma del mundo.

3. Milán (11 finales)

Los rossoneri ienen un muy buen porcentaje de victoria. Llegaron en once ocasiones y la ganaron en siete. Su dominio en Europa fue algo histórico con los super equipos que tenían. A día de hoy están muy lejos de ese nivel y están en un proceso de reconstrucción.

2. Bayern Múnich (11 finales)

Hoy en día el Bayern Múnich uno de los mejores equipos del mundo. Su porcentaje de victorias en las finales es algo peor que el del Milán. La última vez que se hicieron con la Champions fue en la edición de la pandemia donde se jugaron cuartos y semifinales a un solo partido.

1. Real Madrid (17 finales)

Son los Reyes de Europa. Nunca se ha visto nada igual en una edición de la Champions como lo que se está viendo en esta temporada. Las tres eliminatorias han sido surrealistas. El Real Madrid en esta competición tiene algo que es inexplicable.

Los 10 equipos que han disputado más finales de la Champions League

Equipo Finales disputadas Real Madrid 17 AC Milán 11 Bayern Múnich 11 Liverpool 10 Juventus de Turín 9 FC Barcelona 8 Benfica 7 Ajax 6 Inter de Milán 6 Manchester United 5

