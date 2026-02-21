Los equipos con más penales a favor en LaLiga desde la implementación del VAR

La llegada del VAR a LaLiga en la temporada 2018/19 cambió para siempre la forma en que se juzgan las jugadas decisivas y, sobre todo, las acciones dentro del área pasaron a estar bajo una lupa permanente. Ocho campañas despues, ya en plena 2025/26, los números acumulados muestran qué equipos han contado con más penales a favor desde la llegada del videoarbitraje.

Desde entonces, el club que encabeza la estadística es el Real Madrid, que suma 79 penas máximas señaladas a su favor en liga desde la implementación de esta tecnología. La diferencia con el resto es amplia y lo coloca al frente del listado histórico en este período.

En la segunda posición aparece el Valencia, con 61 penales, mientras que el Villarreal completa el podio con 59. Por detrás se ubican la Real Sociedad y el Betis, ambos con 55. El Barcelona figura sexto, con 54 lanzamientos desde los doce pasos en estos ocho cursos.

Luiz Junior, Raphinha - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

El Celta de Vigo y Athletic Club comparten la séptima y octava posición con 52 penaltis cada uno. Cierran el top diez el Alavés y el Getafe, ambos con 46. Entre el primero y el décimo clasificado hay una diferencia de 33 penaltis acumulados desde 2018/19 hasta la actualidad.

Equipos Penales a favor desde el uso del VAR Real Madrid 79 Valencia 61 Villareal 59 Real Sociedad 55 Betis 55 Barcelona 54 Celta de Vigo 52 Athletic Club 52 Alavés 46 Getafe 46

Este registro debe leerse en el contexto de un uso cada vez más frecuente del VAR. Solo en la temporada 2024/25 se alcanzaron 189 intervenciones totales, superando el anterior máximo de 179 en la 2022/23. De esas revisiones, 86 estuvieron relacionadas con jugadas de penalti, el apartado con mayor número de irrupciones del videoarbitraje.

El incremento en las intervenciones refleja una mayor dependencia de la asistencia tecnológica para corregir decisiones tomadas en el campo. Los penales, por su impacto directo en el marcador, se consolidaron como el foco principal de revisión.