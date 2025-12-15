Los equipos con más títulos en la Liga MX - rankeados

Ha terminado un torneo más en el fútbol mexicano con el Deportivo Toluca FC coronándose con el título del Apertura 2025.

Con este resultado el récord histórico se ha movido y el conjunto escarlata ya es el segundo club más ganador de la Liga MX junto a Chivas.

A continuación, mencionamos a los 10 clubes más ganadores en la historia del fútbol mexicano.

10. CF Monterrey - 5 títulos

Los Rayados, con una inversión fuerte en los últimos años y títulos recientes (como el Apertura 2019). Son uno de los clubes más ricos y con estadio moderno de Latinoamérica, aunque aún buscan alcanzar a los históricos ya que se han quedado muy abajo sobre todo de sus acérrimos rivales: Tigres UANL.



Además, en los últimos años han quedado a deber debido a las extraordinarias plantillas que han tenido y no han podido ganar en los últimos seis años.



Años: México 1986, Clausura 2003, Apertura 2009, Apertura 2010, Apertura 2019.

9. Santos Laguna - 6 títulos

Los Guerreros de Torreón, con títulos principalmente en torneos cortos desde los 90. Han sorprendido siendo denominados como "equipo chico" con consistencia en Liguillas.



Para un club de su magnitud ha sido brillante el conquistar cinco campeonatos en lo que va del siglo XXI. Además, han sido un club con muchos futbolistas icónicos del balompié azteca que han dejado huella.



Años: Invierno 1996, Verano 2001, Clausura 2008, Clausura 2012, Clausura 2015, Clausura 2018.

8. CF Pachuca - 7 títulos

Los Tuzos, otro equipo moderno con éxitos en torneos cortos y fuerte presencia internacional (múltiples Copa de la Concacaf). Son conocidos por su buena administración y desarrollo de jugadores.



Grupo Pachuca encabezado por Jesús Martínez se ha caracterizado por hacer las cosas diferente en el fútbol mexicano y con el desarrollo del talento juvenil mexicano han logrado bañarse de gloria siete ocasiones en los últimos 26 años. Nada mal para un equipo que no es considersdo grande ni de las grandes potencias financieras.



Años: Invierno 1999, Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006, Clausura 2007, Clausura 2016, Apertura 2022.

7. Pumas UNAM - 7 títulos

Los universitarios, con bicampeonato en los 2000 bajo Hugo Sánchez y un estilo de juego ofensivo histórico. Destacan por su cantera (fueron semillero de la selección mexicana) y su afición estudiantil.



Para su mala fortuna siendo denominados dentro de los "cuatro grandes del fútbol mexicano", no han ganado un título en los últimos 14 años cuando se coronaron en casa en el Clausura 2011 frente a Monarcas Morelia.



Años: 1976-77, 1980-81, 1990-91, Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009, Clausura 2011.

6. Tigres UANL - 8 títulos

Los felinos de la UANL son una potencia moderna desde los 2010 con estrellas como Guzmán, Álvarez, Vargas, Gignac entre muchos otros grandes futbolistas que han pasado por la institución y han aportado su grano de arena para hacer crecer al club.



Han ganado la mayoría de sus títulos en la era reciente (incluyendo finales épicas), convirtiéndose en uno de los equipos más consistentes y temidos de los últimos años.



Años: 1977-78, 1981-82, Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, Clausura 2023.

5. Club León - 8 títulos

La Fiera, con una época gloriosa en los 40-50 (múltiples campeonatos) y un resurgimiento reciente con bicampeonato en torneos cortos (2013-2014). Representa una de las canteras más productivas.



A pesar de que estuvieron una década en Segunda División siguen entre los 10 máximos ganadores del balompié azteca, gracias a la buena gestión de Grupo Pachuca que aunque la multipropiedad ya debería ser erradicada, les han dado éxito tanto a los Tuzos como esmeraldas.



Años: 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1955-56, 1991-92, Apertura 2013, Clausura 2014, Guardianes 2020 (Clausura).

4. Cruz Azul - 9 títulos

La Máquina Celeste con una historia marcada por dominios en los 70 (varios títulos consecutivos) y largas sequías. Rompió una de 23 años en el Guardianes 2021. Es conocido por su apasionada afición y por finales dramáticas perdidas. Han perdido muchas finales, pero se han mantenido constantemente entre los mejores clubes de la liga, siendo frecuentemente un equipo competitivo.



En años recientes se han quedado cerca de seguir expandiendo su palmarés por la mala gestión, pues han tenido muchos buenos certámenes.



Años: 1968-69, México 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, Invierno 1997, Guardianes 2021 (Clausura).

3. Deportivo Toluca - 12 títulos

Los Diablos Rojos es el campeón vigente tras el bicampeonato (Clausura 2025 y Apertura 2025, venciendo a Tigres UANL en la final más reciente).



Han sido consistentes en diferentes épocas, con un tricampeonato en torneos cortos a finales de los 90 e inicios de los 2000. Igualaron a Chivas como segundos en diciembre 2025. Antes del bicampeonato conseguido tenían una sequía de casi 15 años habiendo perdido varias finales.



Años: 1966-67, 1967-68, 1974-75, Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010, Clausura 2025, Apertura 2025.

2. Chivas de Guadalajara - 12 títulos

El Rebaño Sagrado, famoso por su tradición de jugar solo con futbolistas mexicanos. Vivió su era dorada en los 50-60 con el "Campeonísimo" (varios títulos consecutivos). Es uno de los equipos más queridos y con mayor afición en México, aunque lleva varios años de sequía desde el Clausura 2017. La última final que jugaron fue en el Clausura 2023 y la perdieron ante Tigres UANL.



Años: 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017.

1. Club América - 16 títulos

El equipo más exitoso del fútbol mexicano, las Águilas tienen a una de las aficiones más grandes del continente. Han dominado varias épocas, especialmente los años 80 y recientemente con un tricampeonato en torneos cortos (incluyendo el último conseguido en el Apertura 2024), además, siendo exclusivo del club ya que ningún otro lo ha podido conseguir.



Es el club con mayor ventaja histórica y una de las instituciones más populares y polémicas del país. Actualmente le llegan cuatro campeonatos de ventaja a sus más cercanos perseguidores en la cima (Chivas y Toluca que ambos tienen 12 cada uno)



Años: 1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, Prode 1985, 1987-88, 1988-89, Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024.