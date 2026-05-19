Los equipos de la Liga MX que siguen de cerca a Jordan Carrillo

Jordan Carrillo se ha reactivado como uno de los nombres más atractivos del mercado mexicano tras completar el mejor semestre de toda su carrera con la camiseta de Pumas de la UNAM. El extremo y mediapunta aprovechó plenamente la confianza recibida en Ciudad Universitaria y hoy varios clubes importantes de la Liga MX siguen atentamente su situación.

La cesión de Jordan desde Santos elevó fuertemente su valor deportivo y económico, aunque también dejó una noticia poco favorable para los universitarios. El acuerdo entre ambas instituciones no incluyó una opción de compra, situación que ahora abre completamente la puerta para negociaciones con otros interesados.

Buenos días. El jugador del momento Jordan Carrillo es pretendido por los grandes. Equipos como Chivas, América y Cruz Azul han preguntado por el costo del jugador. Si valuación final será después del la Final, pero me afirman una cosa: Jordan no regresa a Santos que busca… pic.twitter.com/1GzsfTFtMt — René Tovar (@Rene_Tovar) May 19, 2026

Los últimos reportes alrededor del entorno de Jordan afirman que, Cruz Azul, América y Chivas ya realizaron sondeos para conocer las condiciones de una posible transferencia. Los tres clubes consideran que Carrillo todavía tiene un amplio margen de crecimiento y ven en él a un futbolista capaz de marcar diferencias dentro de la cancha.

En Santos tiene bien en claro que el próximo mercado representa la oportunidad ideal y tal vez única, para concretar una venta importante. La directiva de Torreón entiende que el rendimiento mostrado por Carrillo durante los últimos meses incrementó su cotización, especialmente después de ser vital en el pase a la final de Liga MX para los de la UNAM.

Pumas UNAM v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Las pretensiones económicas del conjunto del norte del país rondan entre los cinco y siete millones de dólares, cifra que podría elevarse depediendo de lo que haga el creador de juego en la final en contra de Cruz Azul.

Pumas por ahora no se enfoca en el futuro del mexicano. Saben que hoy mismo tienen la preferencia deportiva de Jordan. Sin embargo, competir en lo financiero con los otros equpos "grandes de México", puede ser muy complejo para ellos, pues son de los cuatro, los menos prósperos en ese sentido.