A falta de dos jornadas para que culmine el torneo de Apertura 2025, hay cuatro equipos que ya aseguraron su lugar en los cuartos de final, por lo que los seis puntos que restan serán únicamente para intentar culminar la campaña regular con la mayor cantidad de puntos posibles, cerrar como locales y contar con la localía a favor en caso de que haya empates.

Los equipos de la Liga MX que ya clasificaron a los cuartos de final del Apertura 2025 son los siguientes:

Cabe recordar que en el partido correspondiente a la jornada número 17, los Diablos Rojos del Toluca, campéon defensor del balompié mexicano y actual puntero del Apertura, recibirán la visita de las Águilas del América, por lo que forzosamente uno de los dos equipos dejará ir puntos, permitiéndoles, a sus seguidores más cercanos, subir unos peldaños.

Rayados de Monterrey podría convertirse en el quinto equipo clasificado a la liguilla

Otra de las escuadras que podría amarrar su boleto directo a la liguilla esta noche, es el Club de Fútbol Monterrey, a pesar de haber caído el día de ayer, por un marcador de 2-0 frente a la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

Actualmente, los dirigidos por el español Domenec Torrent se encuentran ubicados en el puesto número cinco de la tabla general, con 30 puntos.

Cruz Azul v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si hoy los Tuzos del Pachuca (octavos de la general con 21 unidades), pierden o empatan ante los Diablos Rojos del Toluca, en la cancha del estadio Nemesio Díez, Monterrey clasificaría de forma directa, puesto que, matemáticamente hablando, lo más que podrían bajar sería al sexto lugar de la tabla general, y recordemos que los seis mejores clasificados avanzan de manera directa a los cuartos de final.

Es una realidad que el fútbol mexicano, en los últimos años, ha dejado de ser esa liga que se jactaba por mantener siempre vivo el factor sorpresa, en donde prácticamente cualquier equipo podía salir campeón.

Hoy, son solo cinco los clubes que verdaderamente cuentan con el poderío económico y futbolístico para llegar con amplias posibilidades a la fiesta grande: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, y, todo parece indicar, Monterrey.