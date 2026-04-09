Los equipos que avanzarán a semifinales de la Champions tras la ida de cuartos, según la Inteligencia Artificial

Basándonos en el análisis de la Inteligencia Artificial, tras los primeros cruces de ida correspondientes a los cuartos de final de la UEFA Champions Leagues, el panorama general deja en claro que, pese a la paridad habitual de los equipos en competencia, algunos lograron sacar una leve ventaja tras la ida.

Uno de los golpes más fuertes lo dio el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, que logró imponerse frente al Liverpool y tomar ventaja por 2-0 en la eliminatoria. En paralelo, el Arsenal consiguió un triunfo ajustado, por 1-0 ante el Sporting CP, en condición de visitante.

El Real Madrid cayó 2-1 en el Santiago Bernabeú frente al Bayern Múnich y está obligado a revertir la serie en Alemania. Y, por su parte, el Barcelona cayó por 1-0 ante el Atlético de Madrid, además de la baja por sanción tras la expulsión de Pau Cubarsí. El conjunto culé deberá apelar a dar vuelta el resultado y mantenerse con vida en el torneo.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

La supercomputadora predice que equipos avanzarán a semifinales de la Champions League 2025/26

A partir del rendimiento reciente, la eficacia en las áreas y el peso de la experiencia, la supercomputadora plantea que algunos clubes llegan mejor posicionados y dependen de sí mismos para sellar la clasificación en los partidos de vuelta.

Luego del cruce de cuartos que enfrentó al Sporting CP contra el Arsenal, según la IA, los algoritmos apuntan a un claro favorito. El conjunto de Mikel Arteta cuenta con mayor capacidad de adaptación en el torneo, con un 65% de probabilidades de avanzar y respalda la idea de que el conjunto inglés, pese a abrir la serie en Lisboa, puede controlar los cruces gracias a su experiencia internacional y rendimiento regular en la Premier.

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern Múnich se perfila como el partido más parejo de los cuartos. Las predicciones estadísticas reflejan una ligera ventaja para el conjunto español, con un 54% de probabilidad de pasar a semis. La historia reciente en la Champions y la capacidad de definición del Madrid en partidos de necesidad inclinan la balanza.

El cruce entre el Barcelona y el Atlético de Madrid se perfila con pocas oportunidades y un fuerte enfoque defensivo. Los datos de la supercomputadora sugieren un leve favoritismo para el equipo conjunto de Diego Simeone, con un 52% de probabilidad de avanzar.

Finalmente, el cruce entre el PSG y el Liverpool enfrenta la calidad individual de los franceses con la coordinación conjunta de los ingleses. Según la IA, los Reds tienen un 58% de probabilidad de pasar a semifinales, pese al 0-2 parcial en Inglaterra. El equipo de Anfield se perfila como favorito gracias a su reciente regularidad en la Premier y su experiencia en definiciones europeas, mientras que los parisinos deberán sacar lo mejor de su repertorio ofensivo para revertir la estadística.

Equipos Probabilidad de avanzar a semifinales Arsenal vs. Sporting CP (1-0) Arsenal 65% Bayern de Múnich vs. Real Madrid (2-1) Real Madrid 54% Atlético de Madrid vs. Barcelona (2-0) Atlético de Madrid 52% Liverpool vs. PSG (0-2) Liverpool 58%

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