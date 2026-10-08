Jules Koundé no tuvo el inicio de temporada ideal con el Barcelona y quedó relegado en la consideración de Hansi Flick. A raíz de su pérdida de protagonismo, comenzaron a circular rumores sobre una posible salida en el próximo mercado de fichajes.

El defensor, sin embargo, no estaría interesado en marcharse y su objetivo es recuperar la titularidad contra Eric García, quien se adueñó del lateral derecho. Mientras tanto, los cinco grandes de la Premier League siguen de cerca su situación, aunque su contrato hasta 2030 dificulta cualquier negociación.

Los equipos que siguen de cerca a Koundé

1. Arsenal

Arsenal | Visionhaus/GettyImages

El interés de los Gunners se remonta a agosto, cuando Mikel Arteta buscaba un defensor que pudiera alternar entre el lateral y la zaga. Las lesiones de William Saliba y Jurrien Timber habían complicado sus planes para el comienzo de la temporada, y Koundé apareció entre los candidatos para reforzar al equipo.



La posibilidad de incorporar al francés sigue siendo atractiva desde el lado economico, en especial teniendo en cuenta que el plan B del Arsenal, Ezri Konsa, está cotizado en 75 millones de euros.

2. Liverpool

Liverpool | Visionhaus/GettyImages

En Anfield llevan mucho tiempo siguiendo los pasos de Koundé. El Liverpool lo tiene entre ceja y ceja desde hace varios mercados y estaría interesado en hacer una inversión importante para reforzar el lateral derecho.



Según el Daily Mail, los Reds estarían dispuestos a desembolsar alrededor de 80 millones de euros. Ese número no se tradujo todavía en una oferta oficial, pero es uno de los clubes que pisan fuerte.

3. Chelsea

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En 2022, el Chelsea estuvo cerca de incorporar a Koundé desde el Sevilla, hasta que el Barça intervino y terminó pagando 50 millones de euros fijos por su fichaje. Cuatro años después, los Blues no bajan los brazos.



De acuerdo con TEAMtalk, el equipo dirigido por Xabi Alonso estudia la posibilidad de incorporarlo durante el mercado invernal. De todas formas, todavía no presentaron una propuesta formal.

4. Manchester United

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Los Red Devils podrían probar con algo distinto al resto de los clubes de esta lista. Desde agosto, Michael Carrick considera prioritario incorporar un lateral derecho y, antes del cierre del mercado de verano, habría señalado a Koundé como uno de los futbolistas que desea para su plantilla.



La particularidad está en Benjamin Sesko. El delantero esloveno interesa al Barça y, con ello, surgen los rumores de un posible intercambio entre los clubes. El Manchester United estaría dispuesto a negociar su salida por el lateral y una compensación económica cercana a los 10 millones de euros.

5. Manchester City

Manchester City | Visionhaus/GettyImages

El Manchester City fue uno de los primeros en consultar directamente por el lateral francés. En abril, Deco reconoció que los Citizens habían llamado para conocer la disponibilidad del futbolista y que la respuesta de los culés fue negativa, por lo que la operación nunca llegó a convertirse en una oferta.



El interés del City no desapareció con esa respuesta y su multifuncionalidad a lo largo del sector defensivo hacen que se mantenga como una alternativa interesante para la institución, que sigue pendiente de cualquier cambio en la postura del jugador y del Barça.