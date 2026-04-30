Los favoritos a ganar el Clausura 2026 de la Liga MX según la IA - rankeados

Una vez concluida la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, hemos cuestionado a la inteligencia artificial de Grok acerca de sus favoritos de menor a mayor para alzarse con el título del campeonato mexicano de Primera División.

Considerando a los ocho invitados: Pumas (1°), América (8°), Chivas (2°), Tigres UANL (7°), Cruz Azul (3°), Atlas (6°), Pachuca (4°) y Toluca (5°).

De acuerdo con su análisis basado en la forma actual, plantilla, idea de juego, experiencia en Liguilla y momentum, además, tomando en cuenta los factores de la Liguilla (cruces directos, localía, lesiones etcétera), experiencia y regularidad, también los momios de las casas de apuestas como referencia.

Les compartimos el ranking que determinó la IA para predilecto a ser campeón del fútbol mexicano.

8. Atlas

Atlas puede dar la sorpresa | Jam Media/GettyImages

Sorprendieron positivamente y se clasificaron como sexto lugar, pero cuentan con menos margen de posibilidades que el resto de los clubes según la IA.



Diego Cocca llegó para devolverlos a la Fiesta Grande, pero aun así las expectativas generales no son muchas.

7. América

América nunca se puede descartar en Liguilla | Agustin Cuevas/GettyImages

Las Águilas tienen la historia y poderío de su lado, pero han mostrado muchas irregularidades en este torneo, uno de los peores en los últimos años y el peor sin duda para André Jardine en Coapa.



Con una plantilla llena de figuras se encuentran obligados a responder en Liguilla y responderle a su afición.

6. Tigres UANL

Gignac jugará su última Liguilla con Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

Tienen una plantilla de calidad y siempre son más peligrosos en eliminatorias, aunque su posición en la tabla no ha sido tan dominante esta vez y les puede cobrar factura en algún empate.



Cerraron el certamen con cuatro partidos consecutivos sin perder con dos empates y dos victorias, esos dos triunfos por goleadas.

5. Pachuca

Pachuca fue de menos a más en el torneo | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Son un equipo equilibrado, con buen ataque y capacidad de dar sorpresas. Están bien posicionados y con estilo definido, son una amenaza real para cualquiera.



Aunque la fase regular la cerraron con dos derrotas cuestionables, pero no les quita el gran certamen que lograron, luego de haber comenzado en muy mala forma.

4. Cruz Azul

Cruz Azul es un firme candidato al título | Jam Media/GettyImages

Fueron muy sólidos en la tabla, con buen fútbol y pocos goles en contra, aunque dejaron escapar muchas unidades en las últimas jornadas. Pero cambiaron de timonel en la última jornada con lo que pueden reaccionar diferente en la fase final.



Tienen hambre de título y una de las mejores defensas del torneo. Si mantienen el nivel, pueden llegar lejos.

3. Toluca

Toluca es el vigente bicampeón | Jam Media/GettyImages

El bicampeón vigente sigue siendo un candidato fuerte por experiencia, plantilla equilibrada y capacidad para definir partidos grandes.



Han tenido altibajos en este Clausura, pero en Liguilla su calidad y jerarquía los hacen muy peligrosos y buscarán el tricampeonato que sería histórico.

2. Chivas

Chivas fue sublíder | Simon Barber/GettyImages

Estuvieron muy cerca de quedarse con el primer lugar, con más victorias que Pumas y un estilo sólido bajo su técnico. Tienen garra, buena defensa y capacidad para crecer en momentos clave.



El Rebaño Sagrado siempre es peligroso en Liguilla, aunque a veces les pesa la presión de ser líderes. Son serios contendientes, aunque les afectará la ausencia de sus seleccionados nacionales.

1. Pumas UNAM

Pumas UNAM son líderes de la fase regular | Jam Media/GettyImages

Lo dicho por IA, han sido el equipo más consistente del torneo: solo una derrota en 17 jornadas, excelente diferencia de goles y un fútbol fluido y vertical. Tienen profundidad de plantilla, buen momento anímico y llegan con confianza a la Liguilla.



En torneos cortos, este tipo de regularidad suele traducirse bien en fases eliminatorias. Además, varios analistas coinciden en que son los que mejor pinta tienen en la actualidad.

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