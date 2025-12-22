Los favoritos para ganar la Copa Africana de Naciones 2025 - rankeados

El premio más prestigioso del fútbol de África está en juego, con 24 naciones compitiendo por el dominio del continente en el torneo que comenzó el domingo 21 de diciembre.

Marruecos acoge la edición 35 de la Copa Africana de Naciones mientras el mundo se prepara para el caos desenfrenado que depara el torneo. Sorpresas, drama y controversia siempre están presentes y se espera que esta vez no sea la excepción.

El festival del fútbol comienza este fin de semana y hay una gran cantidad de equipos que presumen de aspirar al título antes del torneo. Siete ganadores diferentes ha tenido la competición desde 2010, y es difícil elegir un campeón para este año antes de que se patee el balón.

La competencia promete ser feroz, con los países del norte y el oeste albergando las mayores posibilidades de gloria, aunque no se puede descartar que veamos a un ganador sorpresa.

Aquí está la clasificación de los favoritos al título según Ewan Ross-Murray, de Sports Illustrated.

5. Nigeria

Nigeria se perdió el Mundial de 2026 y busca redención | PHILL MAGAKOE/GettyImages

Nigeria cuenta sin duda con uno de los ataques más feroces y una de las aficiones más apasionadas de todos los participantes en la Copa Africana de Naciones 2025, lo que la sitúa firmemente entre los principales candidatos al título. Un equipo que tiene en su plantel a figuras de la talla de Victor Osimhen (Galatasaray, goleador en la Champions League), Ademola Lookman (Atalanta, Serie A), y los compañeros en el Fulham de la Premier League Alex Iwobi y Samuel Chukwueze, no puede subestimarse.



Osimhen y Lookman son figuras brillantes y aunque son capaces de impulsar a la oncena nigeriana al éxito prácticamente por sí solos, cuentan con un sólido equipo de apoyo. Su mediocampo está repleto de opciones eficientes, mientras que hay delanteros capaces de aportar su granito de arena junto a la dupla estelar.



Sin embargo, lo que podría debilitar al equipo de Éric Chelle es su defensa. Calvin Bassey, del Fulham, y Zaidu Sanusi, del Porto, son sus mejores opciones en defensa, pero una retaguardia compuesta por tres defensas de la segunda división del fútbol inglés se verá sometida a un duro trabajo. Stanley Nwabali tampoco es un portero de élite. El hecho de que Nigeria no haya logrado clasificarse para el Mundial 2026 también será motivo de preocupación de cara al torneo africano, pero representa una oportunidad de redención.



Nigeria comparte el Grupo C con Túnez, Uganda y Tanzania.

4. Argelia

Argelia fue campeona en la edición de 2019 | NurPhoto/GettyImages

Argelia se coronó en 2019, pero ha decepcionado en los últimos años. No logró superar la fase de grupos en 2021 y 2023, y no ha ganado ningún partido en tres de los últimos cuatro torneos. A juzgar por su historial, el pronóstico es que podría levantar el trofeo con la misma facilidad que caer eliminado en las primeras rondas.



En cualquier caso, estará entre las favoritas gracias a una plantilla impresionante que aún incluye al capitán Riyad Mahrez. El jugador de 34 años de edad ha bajado su ritmo desde que fue fichado por el Al Ahli saudí desde el Manchester City, pero seguirá siendo una fuerza creativa a tener en cuenta en Marruecos.



Mohamed Amoura, del Wolfsburgo, lleva sobre sus hombros las esperanzas de gol de la selección. Fue el máximo goleador de la clasificación de la CAF para el Mundial 2026, con 10 dianas en total, y promedia una anotación cada dos partidos a lo largo de su carrera internacional.



Rayan Aït-Nouri (Manchester City) y Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund en la Bundesliga) lideran una defensa poco espectacular, pero el ex seleccionador suizo Vladimir Petković posee la experiencia necesaria para llevar a Argelia hasta las últimas etapas del torneo.



Están en el Grupo E, junto a las selecciones de Burkina Faso, Guinea Ecuatorial y Sudán.

3. Egipto

Las esperanzas de Egipto descansan en Mohamed Salah (centro) | NurPhoto/GettyImages

Mohamed Salah ha sido noticia en las últimas semanas por su impasse con el entrenador Arne Slot y el atacante estará deseando ser el centro de atención en Marruecos por buenas razones. Las esperanzas de Egipto, un equipo que ha sido siete veces campeón de la Copa Africana de Naciones (CAF), recaen en la estrella del Liverpool, quien aspira a capitanear a su país hacia su primer triunfo desde 2010.



Egipto estuvo a punto de alcanzar la gloria en 2021 antes de ser derrotado por Senegal en la tanda de penaltis, y esa frustración impulsará su carrera. También fueron finalistas en 2017 y sienten que les corresponde un octavo campeonato.



Salah no es el único as de la plantilla, ya que Omar Marmoush, del Manchester City, ha ayudado a llevar la delantera en ataque en los últimos años, pero la mayor parte de su plantilla juega en l aliga de su país, lo que ofrece un nivel de conectividad y cohesión que les beneficiará en la CAF.



Ocho jugadores de la plantilla juegan en el equipo Al Ahly, mientras que otros nueve representan al Pyramids o al Zamalek. Este equipo se conoce extraordinariamente bien.



Queda por ver si eso será suficiente para impulsar al equipo de Hossam Hassan al trofeo, pero seguro que lo conseguirán o estarán cerca de conseguirlo. De momento parten como cabezas del grupo B, en el que se enfrentarán a Sudáfrica, Angola y Zimbabue.

2. Senegal

Senegal ganó la competición en 2021 y fue finalista en 2019 | Anadolu/GettyImages

Senegal puso fin a su angustiosa espera por su primer título de la Copa Africana de Naciones en 2021 al vencer a Egipto en la final, pero las cosas han cambiado desde entonces. El inexperto Pape Thiaw ha tomado las riendas y ha ayudado a la escuadra a recuperar su estilo tras una decepcionante campaña en la Copa Africana de Naciones 2023.



El equipo de Senegal se mantuvo invicto durante la clasificación para el Mundial 2026, asegurando un puesto en el “Grupo de la Muerte”junto a Francia y Noruega. Sus recientes resultados en amistosos han llamado la atención. Una excelente victoria por 3-1 sobre Inglaterra en Wembley en junio fue seguida por una derrota contra Brasil en noviembre.



Su plantilla también rebosa calidad. 20 de sus 27 jugadores juegan en las cinco grandes ligas europeas, mientras que el trío formado por Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Édouard Mendy (Al-Ahli) y Sadio Mané (Al-Nassr) aún puede jugar con los grandes a pesar de haberse mudado a la menos competitiva Saudi Pro League en los últimos años.



Iliman Ndiaye del Everton, Ismaïla Sarr del Crystal Palace y Nicolas Jackson del Bayern de Múnich lideran un ataque estelar, mientras que Idrissa Gueye y Pape Matar Sarr aportan energía y calidad en el mediocampo. Sin duda, serán una fuerza imponente en el torneo. Su grupo en esta edición del torneo africano es el D, que comparten con República Democrática del Congo, Benín y Botsuana.

1. Marruecos

Marruecos es el claro favorito y jugará en casa | Eurasia Sport Images/GettyImages

Desde el triunfo de Egipto en la edición que organizó en 2006, sólo Costa de Marfil ha ganado la Copa Africana de Naciones en su propio territorio, logrando la hazaña en 2023. Sin embargo, Marruecos parece tener posibilidades de inscribir su nombre en la lista de anfitriones ganadores, ya que cuenta con la forma, el equipo y la experiencia necesarios para alzarse con su primer título desde 1976.



Ese de hace casi 50 años ha sido su único triunfo en la historia del torneo y ni siquiera ha llegado a la final desde 2004, pero todo podría cambiar esta vez. Marruecos ocupa el puesto 11 en la clasificación mundial de la FIFA —es la nación mejor clasificada en la Copa Africana de Naciones— y aún goza de gran confianza tras su cuarto puesto en el Mundial de 2022.



El capitán Achraf Hakimi, una estrella en el PSG francés, es claramente su talismán, pero los marroquíes tienen calidad en todo el campo. Yassine Bounou (AL Hilal) es una opción estelar bajo palos, mientras que Noussair Mazraoui (Manchester United) se une a Hakimi en una sólida defensa.



Los centrocampistas de LaLiga, Sofyan Amrabat (Real Betis) y Azzedine Ounahi (Girona), jugarán junto a la estrella del PSV Eindhoven, Ismael Saibari, en la zona de ataque, mientras que Brahim Díaz (Real Madrid), Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) y Ayoub El Kaabi (Olympiacos) son excelentes opciones de ataque.



Walid Regragui cuenta con una amplia gama de opciones y está en una posición ideal para impulsar a su selección marroquí hasta las últimas fases del torneo con el apoyo de la afición local. Los anfitriones están por supuesto en el Grupo A, que también lo integran Mali, Zambia y Comoras.

