Los fichajes más caros en la historia de LaLiga - rankeados

Los fichajes más caros en la historia de LaLiga se concentran principalmente en los grandes como FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. La gran mayoría ocurrieron entre 2017 y 2020, durante el boom de gastos de Barça y Madrid.

Según fuentes confiables como el portal especializado Transfermarkt, a continuación, te mostramos la lista actualizada de los más caros de todos los tiempos en LaLiga hasta 2026.

10. Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam - FC Barcelona, 2019/20 – €86M)

Frenkie de Jong en su primer campaña con el Barcelona | DeFodi Images/GettyImages

El 23 de enero de 2019 el Barcelona anunció que sería jugador del club a partir del 1 de julio del mismo año para las siguientes cinco temporadas, a cambio de 75 millones de euros más 11 en variables.



Fichado por su visión y salida de balón del Ajax. En Barça ha sido clave en la medular (283 apariciones hasta 2026, goles y asistencias constantes).



Ganó títulos, se adaptó pese a crisis económicas/club. Extendió contrato hasta 2029 en 2025; sigue siendo pilar bajo Hansi Flick en 2025/26. Además, es uno de los capitanes y referentes del club en la actualidad.

9. Neymar (Santos FC - FC Barcelona, 2013/14 – €88M)

Neymar Jr en su primer año con el Barcelona | LLUIS GENE/GettyImages

El 23 de mayo de 2013, Santos anunció que había recibido dos ofertas por Neymar. El día siguiente, Neymar anunció que ficharía por el Fútbol Club Barcelona después de disputar la Copa Confederaciones 2013 con Brasil.



Formó el tridente MSN con Messi y Suárez: 123 partidos, 68 goles, ganó Champions 2015, 2 LaLiga y más, pero en 2017 activaron su cláusula récord (€222M) para irse al PSG. Regresó a Santos en 2025 tras paso por Al-Hilal.

8. Cristiano Ronaldo (Manchester United - Real Madrid CF, 2009/10 – €94M)

Cristiano Ronaldo con el Real Madrid | Alejandro Gonzalez/GettyImages

El fichaje que cambió la era galáctica. En 9 temporadas marcó 450 goles (récord histórico del club), ganó 4 Champions, 2 LaLiga y 4 Balones de Oro.



Dominó LaLiga con Messi. Salió al Juventus en 2018. Su llegada al Madrid en 2009 fue un hito absoluto siendo el traspaso más caro en la historia hasta que fue superado por el de Neymar del FC Barcelona al PSG por 222 millones de euros.

7. Gareth Bale (Tottenham Hotspur - Real Madrid CF, 2013/14 – €101M)

Gareth Bale en su presentación oficial con Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

El 1 de septiembre de 2013 se anunció de forma oficial su traspaso al Real Madrid. Bale firmó un contrato por seis temporadas con un sueldo de 10 millones de euros netos por cada una de ellas, convirtiéndose así en el primer futbolista galés de la historia en jugar con el club blanco.



Récord mundial en su momento. En el Real Madrid formó el tridente BBC con Cristiano y Benzema: 176 partidos, 81 goles, ganó 5 Champions, 3 LaLiga y más.



Marcó goles icónicos (final 2018, Copa 2014), pero lesiones y tensiones con el club lo marginaron en sus últimos años. Regresó cedido al Tottenham y se retiró en 2023 tras paso por Los Angeles Football Club de la Major League Soccer.

6. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid - FC Barcelona, 2019/20 – €120M)

Antoine Griezmann no destacó como se esperaba en Barcelona | DeFodi Images/GettyImages

Tras brillar en el Atlético (133 goles en 257 partidos), pagó su cláusula para ir al Barça. No encajó del todo (2 temporadas irregulares), ganó Copa del Rey.



Regresó al Atlético en 2021 (primero cedido, luego permanente), donde se convirtió en máximo goleador histórico del club. Sigue allí en 2026, siendo leyenda colchonera.

5. Eden Hazard (Chelsea FC - Real Madrid CF, 2019/20 – €120.8M)

Eden Hazard no rindió en el Real Madrid | TF-Images/GettyImages

Tras ser estrella en Chelsea (2 Premier, Europa League, premios individuales), llegó al Madrid como galáctico. Sin embargo, lesiones graves (tobillo, peso, etc.) limitaron su carrera: solo 54 partidos y 4 goles en 4 temporadas.



Se retiró en octubre 2023 a los 32 años, tras no renovar con el Madrid. Su paso es considerado uno de los grandes fracasos del fútbol moderno.

4. Jude Bellingham (Borussia Dortmund - Real Madrid CF, 2023/24 – €127M)

Jude Bellingham en su primer campaña con el Real Madrid | NurPhoto/GettyImages

Fichaje estrella del Madrid post-Kroos/Modric. A los 20 años ya era un mediocampista completo (goles, asistencias, liderazgo).



En su debut (2023/24) fue clave para LaLiga y Champions; hasta 2026 ha jugado 75 partidos en LaLiga con 32 goles y 17 asistencias.



Sufrió una lesión de hombro en 2025 que lo dejó fuera unos meses, pero sigue siendo pilar absoluto del Madrid y de Inglaterra. Uno de los mejores del mundo actualmente.

3. João Félix (Benfica - Atlético de Madrid, 2019/20 – €127.2M)

João Félix en su primera temporada con Atlético de Madrid | DeFodi Images/GettyImages

Considerado una joya portuguesa a los 19 años (ganó la liga con Benfica marcando 15 goles). En el Atlético tuvo altibajos bajo Simeone (96 partidos, 25 goles en varias etapas), ganó LaLiga 2020/21, pero nunca fue titular indiscutible. Tuvo cesiones exitosas al Chelsea y Barça (donde rindió bien en 2023/24).



En 2025 se fue a Al-Nassr (Arabia Saudí), donde sigue activo con buen rendimiento (13 goles en liga hasta ahora).

2. Philippe Coutinho (Liverpool FC - FC Barcelona, 2017/18 – €135M)

Philippe Coutinho en su presentación con Barcelona | NurPhoto/GettyImages

Uno de los fichajes más criticados de la historia del Barça. Brilló enormemente en Liverpool (41 goles en 152 partidos Premier), pero en Barcelona no se adaptó al estilo ni al rol (76 partidos, 17 goles). Ganó 2 LaLiga y 2 Copa del Rey, pero fue cedido al Bayern (donde ganó el triplete en 2020) y luego al Aston Villa.



Regresó brevemente al Barça antes de irse permanentemente. Actualmente juega en Vasco da Gama (Brasil) desde 2025, con un rol más modesto a sus 33 años.

1. Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund - FC Barcelona, 2017/18 – €148M)

Ousmane Dembélé es el fichaje más costoso en la historia | NurPhoto/GettyImages

Fichado como el reemplazo ideal de Neymar tras su salida al PSG. Llegó con gran hype por su velocidad, regate y potencial, pero en Barcelona sufrió lesiones recurrentes (más de 100 partidos perdidos en 6 temporadas). Jugó 185 partidos oficiales con el Barça (40 goles, 41 asistencias), ganó 3 LaLiga, 2 Copa del Rey y otros títulos, pero nunca cumplió del todo las expectativas.



En 2023 se fue al PSG, donde ha resurgido espectacularmente (más de 49 goles en 114 partidos hasta ahora, incluyendo una temporada brutal en 2024/25 con 32+ goles). Hoy es uno de los mejores extremos del mundo en París e incluso ganó el Balón de Oro y The Best en 2025.