Los fracasos de Tigres tras sus últimos títulos obtenidos en el 2023

Tigres se quedó con las ganas de un nuevo título de la Liga MX, ya que este sábado fue eliminado por Chivas al caer 2-0, lo que llevó a un 3-3 global que benefició al Rebaño Sagrado por su mejor posición en la tabla general.



La U de Nuevo León tenía todo para meterse en las semifinales, no obstante, apostó por defenderse y aguantar el marcador obtenido en la Ida, lo cual pagó caro, ya que el Guadalajara se hizo fuerte en el Estadio Akron, volviendo a la vida con un doblete de Santiago Sandoval, pese a las sensibles bajas sufridas por la concentración de la selección mexicana.



De cualquier forma, los felinos todavía tienen en sus manos la posibilidad de hacerse con su segundo título de la Copa Campeones de la CONCACAF, donde se medirán a Toluca, en lo que será un revancha luego de lo ocurrido en la gran final del Apertura 2025, donde los choriceros se quedaron el trofeo del torneo local.



Mientras tanto, es hora de listar los últimos fracasos de los universitarios desde la obtención de sus último títulos, el del Clausura 2023, de la Liga MX, cuando se vengaron del Rebaño Sagrado por lo sucedido en el Clausura 2017, y el Campeón de Campeones 2022-2023 contra Pachuca.

1. América evitó el bicampeonato – Apertura 2023

America v Tigres UANL - Final Torneo Apertura 2023 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Pese a haber dominado toda una década, los regios nunca pudieron unirse al selecto grupo de equipos bicampeones en la era de los torneos cortos.



En aquel semestre, los felinos estaban totalmente seguros de refrendar su corona y lograr el tan anhelado bicampeonato, pero en su camino estuvieron los azulcremas, los que posteriormente iniciarían el camino hacia el primer tricampeonato en torneos cortos.



En el primer episodio, ocurrido en el Estadio Universitario, hubo un empate 1-1 con Ozziel Herrera igualando tras la diana de Henry Martín.



Ya en el Estadio Azteca, todo se fue a los tiempos extra y los de Coapa golearon 3-0 con tantos del colombiano Julián Quiñones, el paraguayo Richard Sánchez y el uruguayo Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, no obstante, la polémica no faltó, ya que el árbitro Adonai Escobedo dejó a los visitantes con tres menos por las expulsiones de Raymundo Fulgencio, el arquero argentino Nahuel Guzmán y el colombiano Luis Quiñones, el primero a los 80 minutos y los otros dos en la prórroga.

2. Vio al Toluca ser bicampeón – Apertura 2025

FBL-MEX-TOLUCA-TIGRES | YURI CORTEZ/GettyImages

Hace apenas seis meses, los universitarios estuvieron en la gran final y se enfrentaron al actual campeón, el cual pasó a unirse al selecto grupo de los bicampeones en torneos cortos.



Como no siempre sucede, el enfrentamiento fue entre el primero y el segundo lugar de la tabla general, llegando muy parejos.



En El Volcán, la U se impuso por la mínima del argentino Ángel Correa e incluso en el Estadio Nemesio Diez, el uruguayo Fernando Gorriarán aumentó la ventaja, pero antes de irse al descanso, el brasileño Helinho Castro descontó. Ya en el segundo lapso, el portugués Paulinho Dias emparejó todo para llevar a la prórroga y finalmente, a los penaltis.



En una de las mejores tandas de penales en la historia de la Liga MX, el argentino Nico Ibáñez arrancó fallando por los felinos luego de volar su disparo, algo que repitió el uruguayo Federico Pereira en su respectivo turno. Más adelante, brasileño Joaquim Pereira reventó el poste derecho y Juan Pablo Domínguez tenía en sus manos el título, mas la voló de forma increíble. Tocó el turno del Patón, al cual le atajaron su disparo, así que el guardameta Luis García se perfilaba para ser el gran héroe, pero le ocurrió lo mismo. Tras ver a todos los jugadores de cancha de ambos equipos cobrar sus turnos, la serie volvió a comenzar con el argentino Ángel Correa, al cual le desviaron su cobro, dejando todo listo para que Alexis Vega quedara como la estrella para darle un nuevo trofeo a los escarlatas.

3. Remontados en la Supercopa de la Liga MX 2024

Brunetta adelantó, pero de poco sirvió | Kevork Djansezian/GettyImages

El 30 de junio del 2024 el Campeón de Campeones de la edición 2023-24 se midió al Campeón de Campeones de la temporada 2022-23, el cual se celebró en el Dignity Health Sports Park, de Carson, California.



Muy temprano en el partido, el argentino Juan Brunetta apareció para adelantar a los regios, pero antes de culminar la primera parte, el neerlandés Javairo Dilrosun y Henry Martín lograron la voltereta, un marcador que se mantuvo hasta el final para que las Águilas alzaran el trofeo, sellando un nuevo fracaso para los universitarios.

4. Columbus Crew los despidió en penales – Concachampions 2024

Tigres v Columbus Crew - Concacaf Champions Cup 2024 | Jam Media/GettyImages

En otro choque de la clásica rivalidad de la Liga MX con la MLS, se pensaba que los felinos podían instalarse en las semifinales al tener como rival a The Crew, pero las cosas no les salieron como tenían pensado.



En el Lower.com Field, el marcador fue 1-1 tras el gol del francés André-Pierre Gignac y el del uruguayo Diego Rossi.



Ya en el Volcán, se vivió el mismo marcador gracias a los dos mismos futbolistas. Esto obligó a la prórroga y finalmente, la tanda de penales.



Por increíble que pareciera, Los Incomparables fueron eliminados en su propio inmueble al quedar 3-4 en los penales, luego de las fallas de Gignac y el argentino Guido Pizarro.

5. Sin pasar de cuartos de final en la Leagues Cup

Gignac se lamenta por la eliminación | Leonardo Fernandez/GettyImages

Es cierto que los clubes mexicanos no se toman muy en serio el torneo contra la MLS, pero aún así, algunos le echan más ganas que otros al tratarse de un campeonato internacional.



Al menos la U ha logrado librar las dos veces la fase de grupos, pero después ha venido el declive.



En la edición 2024 se metió a los octavos de final, sin embargo, el New York City los despidió 1-2 pese al tanto tempranero del Conde Pizarro.



Un año después, en la edición 2025, volvieron a instalarse en cuartos de final, pero esta vez su verdugo fue el Inter Miami del argentino Lionel Messi, que los doblegó 2-1 con doblete del uruguayo Luis Suárez aun cuando Ángel Correa descontó.