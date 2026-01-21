Los futbolistas de Cruz Azul que jugarán con la selección mexicana contra Panamá y Bolivia

La Máquina Celeste aportó tres elementos para los juegos amistosos frente a Panamá y Bolivia de la selección mexicana en el mes de enero.

Los futbolistas del Club de Fútbol Cruz Azul convocados a la selección mexicana para los partidos amistosos contra Panamá del 22 de enero de 2026 en Ciudad de Panamá en el Estadio Rommel Fernández y Bolivia del 25 de enero de 2026 en Santa Cruz de la Sierra desde el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera son los siguientes:

Continuamos la preparación para la Copa del Mundo 👊🏼.



Ellos son los 27 convocados por Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia 🫡.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/pJUfoEQ9hd — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 15, 2026

Los representantes de la Máquina

Tres convocados de La Máquina para esta fecha FIFA en donde @miseleccionmx enfrentará a Panamá y Bolivia.



¡Con todo! 💙#AzulDePorVida pic.twitter.com/i3XAiK4eqE — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 16, 2026

Jorge Sánchez (defensa / lateral derecho)

Es uno de los más experimentados en la convocatoria. Regresó a Cruz Azul y ha sido titular indiscutible en la Máquina. Aguirre lo valora por su salida por banda, cruces y solidez defensiva. Ya tiene trayectoria en el Tri (incluyendo el Mundial 2022) y es fijo en esta etapa de preparación local.

Erik Lira (mediocampista defensivo / contención)

El "Motor" de Cruz Azul. Ha destacado por su recuperación de balones, distribución y despliegue físico. Es una de las apuestas de Aguirre para reforzar el medio campo con garra y orden. En esta convocatoria, se espera que compita por minutos como pivote o interior.

Carlos Rodríguez ("Charly" Rodríguez, mediocampista mixto / interior)

Creativo, con visión y buen pase. Ha sido clave en el esquema de la Máquina, aportando llegada y asistencias. Aguirre lo incluye para probar opciones en zonas de creación y enlace, especialmente en un esquema que busca equilibrio.

Estos tres jugadores fueron incluidos en la lista de 27 elementos anunciada por el técnico Javier Aguirre a mediados de enero de 2026. La convocatoria se basó principalmente en elementos de la Liga MX (más uno de la MLS), ya que no fue una Fecha FIFA, por lo que no se incluyeron jugadores del extranjero.

Cruz Azul aportó tres futbolistas en total, empatando con equipos como América, Toluca y Monterrey en cantidad de convocados (Chivas lideró con ocho). Esta es la primera convocatoria del combinado azteca en 2026, enfocada en preparación rumbo al Mundial que se disputará ese mismo año en México, Estados Unidos y Canadá.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA