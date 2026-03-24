Los futbolistas del América que están llamados a selección en esta Fecha FIFA

El Club América no atraviesa su mejor momento en el Clausura 2026 de la Liga, con todo y esto a al conjunto de André Jardine le ha alcanzado para ser séptimos de la clasificación general hasta el momento, sin embargo, cuatro jugadores serán llamados en esta Fecha FIFA entre el combinado mexicano y el uruguayo.

Con la baja intempestiva de Luis Ángel Malagón, quien ya no llegará a la disputa de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, todo el peso de los llamados recae en Israel Reyes y Erick Sánchez, hombres que han sido de la confianza del 'Vasco', mientras que para la garra charrúa Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, pareciera que estarán sí o sí en la oncena titular.

Cabe destacar que se hace una mención honorífica a Álvaro Fidalgo, quien comenzó este ciclo mundialista vistiendo la camiseta azulcrema y aunque hoy forma parte del Real Betis ganándose su primer llamado, su historia comenzó en México con sus destacadas participaciones en el tricampeonato obtenido hace apenas un año.

1. Israel Reyes

Pumas UNAM v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Israel Reyes no está pasando por un buen momento, reflejo de todo lo que se está viviendo en el conjunto de Coapa y es así que aunque estará en la Copa del Mundo, tendrá que ganarse un luegar con el sudor de su frente.



Sus estadísticas son muy pobres, a tal grado de tener solo 58% de duelos ganados, además de haber cometido una pena máxima frente a los Tigres de la UANL hace unas semanas.

2. Erick Sánchez

America v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El 'Chiquito' es uno de los mejores hombres del América hoy por hoy, razón suficiente para poder estar en este llamado en el que no irá de arranque, pero te puede servir como un revulsivo que con la pelota en los pies juega como pocos en el futbol mexicano.



Tiene una dura competencia contra hombres como Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez y hasta Brian Rodríguez, quien está en buen momento. Tendrá que dar lo mejor de sí en caso de tener minutos para refrendar su puesto en la justa mundialista.

3. Brian Rodríguez

Club America v Philadelphia Union - CONCACAF Champions Cup 2026 | Hector Vivas/GettyImages

El jugador uruguayo buscará llenarle el ojo a Marcelo Bielsa con su selección, aunque la realidad es que en el conjunto de Coapa es uno de los que mejor nivel ha mostrado, sino es que el de mayor capacidad, para muestra sus cinco participaciones en gol.



Hasta antes del juego contra los Pumas de la UNAM en donde cayeron por la mínima y el empate contra el Philadelphia Union, el mediocampista azulcrema había tenido tres juegos consecutivos con gol o asistencia en Liga MX y CONCACAF Champions League.

4. Sebastián Cáceres

Tijuana v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

El defensor charrúa estuvo presente en las eliminatorias de la CONMEBOL para esta justa veraniega y es uno de los hombres consentidos del estratega argentino.



Estuvo en los doce partidos de los clasificatorios y será el titular de la zaga uruguaya junto a un hombre de gran calidad como Ronald Araujo. Dos monstruos que le harán la vida imposible a Inglaterra y Argelia.