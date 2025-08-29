Los futbolistas estadounidenses que estarán en esta edición de la UEFA Champions League 2025-26

Este jueves se llevó a cabo el sorteo para la edición 2025-2026 de la UEFA Champions League, donde el PSG buscará revalidar su corona, aunque tendrá que hacer una actuación excelente porque hay rivales de gran calibre que buscarán hacerse con el título, tal como el Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Inter de Milán, Arsenal, entre otros más.



Los 16 equipos que participarán en esta nueva edición cuentan dentro de sus filas con futbolistas de los Estados Unidos, lo que llena de orgullo a su nación y que servirá de grata experiencia para lo que viene más adelante, pensando en sus respectivas ligas y en el Mundial 2026.



Aquí te dejamos a los norteamericanos presentes en la edición 2025-2026:

1. Gabriel Slonina (Chelsea)

Gabriel Slonina | Nicolò Campo/GettyImages

El arquero de 21 años difícilmente será titular, pero podría aparecer en el banquillo si se necesita, tal como ocurrió en el Mundial de Clubes 2025.



Por delante suyo está el español Robert Sánchez y el danés Flip Jorgensen, así que tendrá que esperar su oportunidad.



El de ascendencia polaca rechazó hace poco a la selección de Polonia para poder representar a Las Barras y Las Estrellas.

2. Cole Campbell (Borussia Dortmund)

Cole Campbell | Christof Koepsel/GettyImages

En el ataque de los Die Schwarzgelben está el futbolista de 19 años. Pese a haber representado a Islandia, en el 2024 se autorizó que pudiera ponerse el jersey de los Estados Unidos.



Tras militar en el Borussia Dortmund II logró recibir la oportunidad para mostrarse con el primer equipo. Luce complicado que sume minutos, mas existe la posibilidad de que así sea.

3. Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Malik Tillman | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

El mediocentro ofensivo tuvo una gran participación con su selección en la Copa Oro 2025 al cosechar tres tantos y dos asistencias en seis duelos.



Lamentablemente, el atacante se encuentra lesionado del gemelo izquierdo, pero sin duda alguna volverá en algún momento para ayudar a las Aspirinas en sus aspiraciones de llegar a la fase final del certamen.

4. Johnny Cardoso (Atlético Madrid)

Johnny Cardoso | Denis Doyle/GettyImages

Nacido en Nueva Jersey, pero con paso por inferiores en el fútbol de Brasil hasta que llegó a España en diciembre del 2023 con el Real Betis.



Actualmente, el mediocentro defiende la causa de los Colchoneros, además en el verano también fue parte de la nómina de los Estados Unidos que encaró la Copa Oro 2025.



Apenas lleva dos compromisos con el equipo español, pero se espera pueda brillar con el paso del tiempo, una vez que se haya adaptado a su nueva escuadra.

5. Weston McKennie (Juventus)

Weston McKennie | Marco Canoniero/GettyImages

Uno de los acostumbrados a disputar el torneo más importante a nivel clubes en Europa, aunque al parecer, no es del agrado del seleccionador de los Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, que nuevamente lo dejó fuera de su última convocatoria.



En palabras de este, todo se debe a una decisión técnica porque el disputar el Mundial de Clubes y el reciente inicio de la temporada con la Vecchia Signora le daría poco tiempo de margen al mediocentro para trabajar en su club, donde apenas suma un minuto.

6. Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt)

Timothy Chandler | Howard Smith/ISI Photos/GettyImages

Otro de los legionarios norteamericanos que estarán en el certamen. El lateral derecho, que también puede jugar como interior por ambas bandas, ya acumula más de 250 juegos en la Bundesliga, aportando 13 anotaciones y 21 asistencias.



Ya fue mundialista con Estados Unidos en Brasil 2014 y por una década ha portado los colores de las Águilas germanas.

7. Sergiño Dest (PSV Eindhoven)

Sergiño Dest | BSR Agency/GettyImages

Con los Granjeros, el lateral derecho buscará pasar a la fase final. En la actual temporada de la Eredivisie de los Países Bajos, ya lleva tres compromisos, aportando un tanto y dos asistencias.



El defensor ha formado parte de equipos grandes europeos como el Barcelona, Ajax Ámsterdam y AC Milán.



El de ascendencia neerlandesa cuenta con grandes cualidades para lanzarse al frente, pero no por eso descuida el tema defensivo.

8. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)

Ricardo Pepi | BSR Agency/GettyImages

El delantero también porta la elástica de los Granjeros. Antes de arribar a los Países Bajos, militó en el Augsburgo, Groningen y Jong PSV.



Esta será su tercera temporada con el equipo neerlandés, donde ya ha sido campeón de Liga y Supercopa.



Su paso ha sido positivo porque en su cuota personal tiene 70 partidos con 26 anotaciones y seis asistencias. De que sumará minutos, sumará.

9. Timothy Weah (Olympique Marsella)

Timothy Weah | Jean Catuffe/GettyImages

El de origen liberiano jugará esta nueva edición con el conjunto francés.



Se sigue esperando mucho de su fútbol al tratarse del hijo del exfutbolista George Weah. Es uno de los más experimentados estadounidenses porque ha estado en clubes como el PSG, Celtic, Lille OSC y Juventus.



Su gran versatilidad lo ha llevado a desempeñarse como extremo, lateral e interior derecho. Al llegar como refuerzo a los Focenses, se espera vea los minutos necesarios para mostrarse.

10. Folarin Balogun (AS Mónaco)

Folarin Balogun | ANP/GettyImages

Desde el 2023, el delantero forma parte de Les Rouge et Blanc y espera ser factor en las aspiraciones de clasificar a la fase final.



Desde el 2023 representa a Las Barras y Las Estrellas pese a haber tenido la oportunidad de optar por Nigeria, nación de sus padres.



Desde que juega con los monegascos, el romperredes ha aportado doce dianas y ocho asistencias en 49 partidos.

Otros que estarán presentes y que a pesar de tener la nacionalidad estadounidense defienden a otro país son: Jonathan David (Juventus), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Brandon Austin (Tottenham), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Thomas Delaney y Liam West (Copenhague), aparte existe la posibilidad de que Yunus Musah se una al grupo porque está negociando su salida del AC Milán al Atalanta.