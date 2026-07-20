Los futbolistas más jóvenes en ser campeones del Mundo: Pau Cubarsí y Lamine Yamal se unen al selecto grupo

La selección de España se erigió como campeona del mundo de forma más que merecida, ya que fue ampliamente superiora a Argentina a lo largo de la gran final del Mundial 2026. A pesar de contar con más oportunidades para batir el arco, los del técnico Luis de la Fuente vencieron por la solitaria diana de Ferran Torres en el primer tiempo extra, logrando así su segunda estrella tras la conquistada en Sudáfrica 2010 frente a los Países Bajos.



El camino de La Roja no fue nada sencillo porque tuvieron que pasar por varias dificultades. Su debut fue amargo al igualar sin goles contra Cabo Verde, aunque después goleó 4-0 a Arabia Saudita y le pegó por la mínima a Uruguay. En los dieciseisavos, le pasó por encima 3-0 a Austria, para posteriormente, en octavos de final, imponerse 0-1 a Portugal. En los cuartos de final, los españoles recibieron su primer gol en contra por parte de Bélgica, mas el marcador fue favorable para ellos por 2-1. En las semifinales borraron por completo a los franceses con 2-0, arribando así hasta la lucha por el trofeo de la Copa del Mundo.



Dentro de las filas de La Furia hubo varios jugadores que demostraron su valía pese a su juventud, tal como Pau Cubarsí y Lamine Yamal, elementos del Barcelona de España, los cuales acaban de unirse al selecto grupo de los futbolistas más jóvenes en convertirse en campeones del mundo.



Aquí está el listado completo de los monarcas mundiales con menor edad:

10. Rubén Morán

La bicampeona del mundo Uruguay, fue la primera que probó las mieles de la gloria en este certamen. Su segunda conquista fue en 1950 y dentro de la plantilla charrúa militaba el delantero del Cerro y Defensor Sporting.



El Tiza cierra el listado del Top 10 gracias a sus 19 años y 344 días.

9. José Altafini ‘Mazzola’

Mazzola | Mondadori Portfolio/GettyImages

El ítalo-brasileño se coronó en Suecia 1958, tras la victoria de Brasil sobre el país local. El quinto máximo goleador histórico de la Serie A de Italia con 216 dianas, que actualmente tiene 87 años, se consagró monarca con 19 años y 309 días.

8. Kylian Mbappé

Kylian Mbappé | China News Service/GettyImages

El francés no pudo bañarse de gloria una vez más tras haber conquistado la Copa del Mundo de Rusia 2018 y haber sido subcampeón en Qatar 2022.



La Tortuga Ninja tenía 19 años y 207 días cuando Francia superó a Croacia en la gran final que se desarrolló en territorio ruso.

7. Pau Cubarsí

Pau Cubarsí | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

El ganador al galardón del Mejor Jugador Joven de la Copa del Mundo se unió al listado este domingo con sus 19 años y 178 días. El defensa central del Barcelona fue pieza fundamental en el esquema de España, siendo un titular inamovible, brindando solidez en la parte baja, demostrando por qué se ganó el llamado para representar a su nación pese a su juventud.

6. Marco Antonio Feliciano

El lateral izquierdo brasileño que defendió las causas del Fluminense, Vasco da Gama y Botafogo de su país levantó la copa en México 1970, torneo en el cual disputó dos encuentros.



El también mundialista en Alemania 1974 tenía 19 años y 135 días cuando conquistó el planeta con Brasil.

5. Antonio Wilson ‘Coutinho’

El ídolo brasileño considerado el mejor socio de Pelé en el mítico Santos FC de su país, fue parte de La Canarinha que se llevó el Mundial Chile 1962.



Con 19 años y 29 días, el tercer máximo goleador del Peixe dejó marcado su nombre con letras de oro. De hecho, el delantero tuvo un veloz paso por el fútbol mexicano con Atlas en 1971.

4. Lamine Yamal

Lamine Yamal | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Si bien su desempeño no fue el mejor durante el Mundial, el extremo derecho puede presumir que ya fue campeón del mundo con sus apenas 19 años y 6 días.



El atacante del Barcelona estaba llamado a ser figura en el certamen, sin embargo, las lesiones que presentó previo a la justa mermaron su condición física, afortunadamente, sus compañeros sacaron la casta.

3. Giuseppe Bergomi

Giuseppe Bergomi | picture alliance/GettyImages

Un defensa más al listado. El italiano que portó la indumentaria del Inter de Milán de su país a lo largo de su carrera, fue parte de la nómina que ganó España 1982 a costa de Alemania Federal.



El cuatro veces mundialista está en este selecto grupo gracias a sus 18 años y 201 días, aparte defendió a La Nationale en 81 ocasiones, aportando seis anotaciones.

2. Ronaldo Nazario

Ronaldo Nazario | Brazil Photos/GettyImages

El Fenómeno fue parte del espectáculo de medio tiempo de la gran final, pero antes de eso, hizo historia con Brasil en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002, aunque también se le escapó el título en Francia 1998.



El letal delantero fue convocado muy joven para el certamen que se desarrolló en suelo norteamericano hace más de 30 años, con apenas 17 años y 298 días.

1. Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’

‘Pelé’ | -/GettyImages

El considerado mejor jugador de todos los tiempos para algunos, sigue encabezando la tabla con sus 17 años y 249 días, un récord que luce difícil de superar. Fue en Suecia 1958 cuando perforó las redes en seis ocasiones tras ser parte de cuatro compromisos. El delantero que dejó este mundo el 29 de diciembre del 2022, sigue dejando en alto su leyenda.