Los 10 futbolistas mejor pagados del 2025

La conocida revista Forbes reveló su tradicional ranking de los futbolistas mejor pagados del mundo, en el cual siguen apareciendo las leyendas vivientes de dicha disciplina, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, igual que jóvenes estrellas de la actualidad.

Tal y como de costumbre, la mencionada publicación basó el escalafón en criterios del calibre del salario fijo, las bonificaciones y acuerdos de derechos de imagen en la categoría de rendimiento dentro del campo del jugador, aunado a estimaciones fuera del verde, hablando de las áreas de patrocinio, licencia y objetos de recuerdo, entre otros.

En consecuencia, se repasará un top 10 que también cuenta con figuras del Real Madrid, el FC Barcelona, la Premier League y, al margen de CR7, la Saudi Pro League.

10. Lamine Yamal (FC Barcelona / España) - € 36.800.000

Lamine Yamal ya es una estrella dentro y fuera del engramado | Alex Caparros/GettyImages

El último Balón de Plata de France Football es el único jugador menor de 20 años que aparece en la anhelada lista, lo que demuestra su prestigio en el fútbol mundial. El extremo de 18 primaveras firmó recientemente un nuevo contrato con el Barça y lució el icónico dorsal 10.



Fuera del césped, el hispano-marroquí ostenta lucrativos acuerdos de patrocinio con empresas como Beats by Dre, Adidas y Powerade.

9. Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra ) - € 37.700.000

Bellingham tiene uno de los mejores contratos actuales del Real Madrid | Diego Souto/GettyImages

El fichaje de Jude por el Madrid en verano de 2023 fue uno de los más sonados de la historia reciente, al tiempo de conseguir la Champions League y LaLiga en su primera temporada, previo a erigirse en estrella de la portada del EA Sports FC.



El integral centrocampista ha tenido una baja considerable en su rendimiento en los meses recientes y estuvo ausente de la última concentración de los Three Lions debido a estarse recuperando de una cirugía de hombro; sin embargo, se ha asociado con Adidas y Louis Vuitton.

8. Sadio Mané (Al-Nassr / Senegal) - € 46.200.000

Mané lleva par de años en la Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Puede que al atacante senegalés se le recuerde principalmente por su brillante etapa en el Liverpool, pero sigue siendo uno de los jugadores que más dinero factura en el planeta.



Mané actúa en el Al-Nassr de Cristiano, ganando la asombrosa cifra de 42 millones de euros por ejercicio, aunque su contrato se encuentra a punto de expirar, por lo que debe decidir si lo extiende o busca cambiar de aires.

7. Mohamed Salah (Liverpool / Egipto) - € 47.100.000

Para muchos, Mo Salah ya es el mejor futbolista del Liverpool en el siglo XXI | Visionhaus/GettyImages

Mo goza del tercer mayor salario de la Premier League, mientras que luce empatado en el cuarto lugar en relación a ingresos fuera del terreno en semejante torneo.



El crack egipcio completó una de las mejores campañas de la historia en la 2024/2025 cuando guio al Pool a su vigésimo título local, igualando al Manchester United en la cima de conquistas de ese calibre. Por si fuera poco, el habilidoso extremo ayudó a su país a clasificarse para la Copa del Mundo de 2026.

6. Vinícius Júnior (Real Madrid / Brasil) - € 51.300.000

Vini parece estar retomando su mejor nivel en el Real Madrid | Soccrates Images/GettyImages

Vini es una de las estrellas del club más ganador y mediático del mundo, lo que le ha empujado a obtener el patrocinio de empresas como Nike y Gatorade, que le generan alrededor de € 17.000.000 extras. De hecho, el atacante carioca se sitúa en la casilla 46 dentro de los deportistas que mejor dinero perciben a modo global.



Eso sí, su futuro en el Real se ha puesto en duda recientemente, en medio de las negociaciones de renovación contractual, así que algunos creen que dará el salto a la Saudi Pro League en poco tiempo.

5. Erling Haaland (Manchester City / Noruega) - € 68.500.000

El Androide está haciendo historia en la Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Desde su irrupción en el Red Bull Salzburg y su exitoso pasado por el Borussia Dortmund, El Androide ha sido uno de los goleadores más prolíficos del universo.



Ya en su cuarta temporada con el City, el "killer" noruego suma 12 goles en todas las competiciones, ostentando un récord desorbitado de 94 anotaciones en "apenas" 104 partidos de Premier League. Por otro lado, posee un pacto muy lucrativo con Nike, que a su vez lo concibe entre sus joyas de la corona en esta disciplina.

4. Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia) - € 81.300.000

Mbappé ya es el líder del Real Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

La llegada de Kiki al Real Madrid durante el verano de 2024 se sintió como la corroboración de un traspaso que tarde o temprano iba a ocurrir. Y aunque su primera zafra terminó sin trofeos importantes, el astro francés continúa en plena forma, batiendo numerosos registro realizadores con los merengues.



Asimismo, los casi 21.5 millones de euros que devenga fuera del terreno, de marcas como Nike, lo ubican en la tercera posición en dicho renglón, y cuarto en general, sumando su sueldo en la Casa Blanca.

3. Karim Benzema (Al-Ittihad / Francia) - € 89.000.000

Benzema está en el top 3 de este ranking | Sports Press Photo/GettyImages

A pesar de que alcanzó la cima en el tramo final de su etapa en el Madrid, el díscolo delantero galo disfruta de uno de los contratos más lucrativos de siempre.



En efecto, el Balón de Oro 2022 gana la asombrosa cifra de € 85.700.000 representando a la entidad árabe Al-Ittihad, aunque su acuerdo vence al final del ejercicio actual.

2. Lionel Messi (Inter Miami / Argentina) - € 111.300.000

El ocho veces Balón de Oro factura como nadie en la MLS | Rich Storry/GettyImages

El capitán y aún referente de la selección campeona del mundo puede estar en el ocaso de su carrera; no obstante, ha generado un interés sin precedentes en la Major League Soccer, competición de la que es la cara visible.



Al margen de que marcha segundo en este escalafón, Leo cobra un monto superior en compromisos publicitarios (casi 60 millones de euros) que en salario anual (51.4 millones), cortesía de la gran cantidad de empresas que lo respaldan, aunado a lanzar su propia bebida deportiva (Más+ by Messi) el año pasado. Claramente, nadie factura de mejor forma fuera del verde que el para muchos GOAT del balompié.

1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr / Portugal) - € 240.000.000

El Bicho comanda este listado por sexta ocasión en los últimos 10 años | Abdullah Ahmed/GettyImages

Los logros de CR7 en el césped están bien documentados, pero fuera de él cuenta con cerca de 1.040 millones de seguidores en todas las redes sociales, según la agencia de marketing Two Circle; la mayor cantidad en el planeta. A sus 40 años, el ícono portugués sigue a plenitud física y busca las 1.000 dianas en su trayectoria, después de convertirse en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Mundialistas.



Actualmente, El Bicho factura como ningún otro futbolista en términos generales, principalmente gracias a los 197.1 millones en moneda de la Unión Europea que le paga el Al-Nassr, y sin incluir su auspicio por Nike y Binance, junto a la marca CR7, entre otras.