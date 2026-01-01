Los futbolistas mexicanos que dejaron Europa para llegar a Tigres

En los últimos años ha habido una crítica muy grande contra los equipos del norte, todo porque deciden repatriar a los pocos mexicanos que se encuentran en el Viejo Continente, algo que definitivamente está mal visto, ya que los futbolistas nacionales difícilmente pueden cumplir el sueño de dar el salto al charco.



Actualmente, César Huerta y César Montes, están sonando con fuerza para volver a México, a pesar de que están siendo regulares con el Anderlecht de Bélgica y el Lokomotiv Moscú de Rusia, respectivamente. Y para colmo, otra vez los regios están involucrados en dichos rumores, pues ambos clubes sondearon en el pasado al Chino, mientras El Cachorro es del interés de La Pandilla, al tratarse del conjunto que lo formó y lo llevó a cumplir su sueño europeo.



Debido a todo esto, los dos equipos de Nuevo León están catalogados como especialistas en repatriar aztecas, una práctica que se ha hecho muy común en los últimos tiempos, aunque también debe señalarse al jugador, que al ver que no podrá consolidarse prefiere optar por los millones que les ofrecen en el norte y el ambicioso proyecto deportivo.



Simplemente, aquí te dejamos a algunos de los futbolistas mexicanos que dejaron el Viejo Continente para ponerse la elástica de los Tigres.

1. Diego Laínez

Diego Laínez | Jam Media/GettyImages

Uno de los más destacados en el último semestre. Factor se ha vuelto a ganar el derecho a ser considerado por la selección nacional, estando cerca de disputar su primera Copa del Mundo si mantiene su nivel en el Clausura 2026.



El extremo se marchó del América para firmar con el Real Betis de España, el 10 de enero del 2019, donde pudo adjudicarse la Copa del Rey 2022, sin embargo, nunca acabó por consolidarse ni ser titular, siendo normalmente un relevo. Eso lo llevó a ser cedido al SC Braga de Portugal en julio del 2022 y tras seis meses quedó fuera, pues fue repatriado por los regios para el Clausura 2023, tras arribar a préstamo por un año con opción de compra.



El medallista olímpico ya ganó dos títulos.

2. Javier Aquino

Javier Aquino | Agustin Cuevas/GettyImages

Para el venidero Clausura 2026, el oaxaqueño mundialista quedó fuera de la institución, algo que le dolió con el alma, pues compartió lo sucedido en sus redes sociales, derramando lágrimas por no sentirse valorado.



Sus inicios fueron con Cruz Azul y tras despuntar con el equipo fue fichado por el Villarreal de España en enero del 2013, pasando después por el Rayo Vallecano.



Su paso por el fútbol español fue discreto, así que fue repatriado por la U de Nuevo León para el Clausura 2015, escribiendo con letras de oro su nombre, ya que el extremo derecho, convertido en lateral, ganó hasta diez títulos con el conjunto regio.

3. Eugenio Pizzuto

Eugenio Pizzuto | Sylvain Lefevre/GettyImages

A diferencia de los antes mencionados, el pivote ha tenido una estadía poco satisfactoria con el club de San Nicolás de los Garza, pues nunca ha sido vital ni sobresaliente desde su arribo, el 14 de junio del 2023.



Normalmente no entra ni siquiera en las convocatorias, en parte por su nivel pero también por lesiones, acumulando apenas 4 cotejos con el primer equipo, a diferencia de los 51 que ha disputado con la sub-23, donde ya marcó nueve dianas.



El formado en Pachuca pintaba para una maravillosa carrera tras ser el Balón de Bronce del Mundial sub-17 del 2019, donde fue capitán y subcampeón. Ese hecho lo ayudó a firmar con el Lille de Francia en agosto del 2020, saliendo campeón de la Ligue 1 y la Supercopa de Francia sin haber debutado con el primer equipo, ya que previamente había sufrido en la Liga MX una fractura de peroné y luxación de tobillo.



Y aunque también fue prestado al Braga de Portugal, tampoco pudo ver acción con el primer equipo, llevándolo de vuelta al fútbol azteca.

4. Marcelo Flores

Marcelo Flores | Azael Rodriguez/GettyImages

En la actual plantilla hay otro más que dejó de buscar la gloria en Europa para venir a México a tratar de despuntar y retomar su ritmo.



El Chelo también era considerado una promesa, tanto que Canadá y México se encararon por ver quién lo convencía para vestir la casaca de la selección, siendo el segundo el ganador.



Su actividad con los felinos también es nula, por ello cada mercado de fichajes suena para salir de la institución sin que nada se concrete.



El extremo militó en las inferiores del Arsenal de Inglaterra, donde brilló con demasía, luego estuvo en el Real Oviedo de España, sin que nada extraordinario sucediera, así que en el A2023 fue firmado por los regios.

5. Diego Reyes

Diego Reyes | Manuel Guadarrama/GettyImages

A los fanáticos del América no les gustó para nada que el defensa decidiera regresar a México de la mano de los Tigres, lo cual sucedió rumbo al Apertura 2019, ganando algunos cetros.



El Zancudo se despidió del Nido en diciembre del 2012 para probar suerte con el Porto de Portugal, alargando su estadía en Europa por un largo rato al desfilar también en la Real Sociedad y el Espanyol de España y en el Fenerbahce de Turquía, siendo el Leganés su último equipo antes de decidirse por volver a la Liga MX con los regios.

6. Carlos Salcedo

Carlos Salcedo | Azael Rodriguez/GettyImages

El defensa central debutó en el máximo circuito gracias al Real Salt Lake de la MLS y tras dos buenas temporadas, Chivas se fijó en él para firmarlo, repitiendo sus buenas actuaciones.



Gracias a ello, la Fiorentina de Italia se lo llevó a cumplir su sueño, jugando luego con el Eintracht Frankfurt de Alemania, ganando la Copa de Alemania del 2018.



Fue el 20 de enero del 2019 cuando El Titán aterrizó en San Nicolás de los Garza para erigirse campeón de liga en el Clausura 2019.

7. Carlos Salcido

Carlos Salcido | LatinContent/GettyImages

Tras despuntar con Chivas y la selección mexicana en el Mundial 2006, el defensa central fue fichado por el PSV Eindhoven de los Países Bajos en el verano del 2006, donde se volvió figura con dos Ligas y una Supercopa.



Posteriormente portó la elástica el Fulham de Inglaterra hasta que en diciembre del 2011 llegó a los Tigres en calidad de préstamo por un año con opción de compra, siendo monarca de liga en su primer torneo como felino. Con esto, en el Apertura 2012, la U hizo valida la opción de compra para quedarse con el canterano rojiblanco.

8. Francisco Fonseca

Francisco Fonseca | Stephen Dunn/GettyImages

Otro que logró el sueño europeo tras el Mundial 2006 fue El Kikín. El canterano de La Piedad militaba con Cruz Azul cuando fue buscado por el Benfica de Portugal, que lo hizo su refuerzo en julio del 2026.



Apenas seis meses duró la aventura del delantero en suelo lusitano porque Tigres lo repatrió de cara al Clausura 2007. Su historia con el equipo universitario no fue muy buena: 15 goles en 109 partidos.

9. Omar Bravo

Omar Bravo | MIGUEL RIOPA/GettyImages

El máximo anotador en la historia de Chivas del Guadalajara también acudió a la Copa del Mundo 2006, pero a él le tomó un poco más ser considerado por el fútbol europeo.



Luego de anotar más de cien tantos con el Rebaño, el delantero se puso la elástica del Deportivo La Coruña de España en marzo del 2008, pero apenas duró seis meses.



Tigres lo rescató para el Clausura 2009, donde tampoco pudo resaltar.