Los gigantes de Europa que irían por el fichaje de Johan Vásquez este verano

Johan Vásquez está cada vez más cerca de dar el salto de calidad final en su carrera europea. El defensor mexicano se mantendría en la Serie A, pero todo apunta a que dejaría atrás al Genoa para sumarse a algún club de la élite en Italia, una decisión que, sin embargo, quedará aplazada hasta después de la Copa del Mundo.

Las firmes actuaciones del zaguero durante los últimos años no han pasado de largo. Convertido en capitán y uno de los líderes del Genoa, el mexicano ha ganado peso por su regularidad, personalidad y capacidad para competir al máximo nivel, virtudes que hoy lo colocan en la órbita de varios gigantes del futbol italiano.

🚨🤯 BREAKING: Two top CHAMPIONS LEAGUE clubs from Serie A are interested in signing JOHAN VASQUEZ after the 2026 World Cup!



One of them is AS ROMA. 🇮🇹✅



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De acuerdo con la información de Gibrán Araige de TUDN, tres de los cuatro equipos que disputarán la próxima edición de la Champions League levantan la mano por su fichaje. El vigente campeón, el Inter de Milán, aparece como uno de los clubes que sigue de cerca su situación, convencido de que puede fortalecr su línea defensiva.

El Napoli también ha levantado la mano por el internacional mexicano. La escuadra del sur de Italia busca reforzar su plantilla luego de perder el título de la Serie A. El equipo de nueva cuenta estará además en la Champions League, por lo que no se pueden dar el lujo una vez más de ir cortos en cuanto a plantel.

Mexico v Serbia - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

El listado cierracon la Roma, institución que valora la experiencia acumulada por el defensor en el futbol italiano. El cuadro de la capital está dirigido por Gian Piero Gasperini, técnico que en más de una ocasión promovió el fichaje del mexicano para su ex club, el Atalante, sin tener el éxito deseado.

El movimiento luce más viable de lo esperado. El Genoa valora al mexicano en un precio de 20 millones de euros, cifra asequible para clubes de dicho calibre.