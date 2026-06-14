El Mundial 2026 arrancó con todo y el encuentro entre Marruecos y Brasil, empate a uno, fue uno de los platos fuertes de la fase de grupos. En el mismo, el joven Ayyoub Bouaddi, de solamente 18 años de edad, se mostró firme y confiado en el mediocampo del equipo dirigido por Mohamed Ouahbi.

Su ficha pertenece al Lille y todos están entusiasmados con la posibilidad de que haga un gran Mundial para venderlo en una cifra significativa, algo que empezó a tomar forma en la previa de la Copa del Mundo: le renovaron contrato hasta el 2029 con una mejora en su cláusula de salida.

Según trascendió, el club francés pretende una cifra cercana a los 70 millones de euros y ya hay clubes top de Europa interesados en él: Arsenal, París Saint-Germain y Liverpool, los tres que pican en punta.

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

Bouaddi nació en Senlis, una localidad cuarenta kilómetros al norte de París, y realizó su formación en diversos clubes, llegando a debutar en el Lille en la temporada 2023/24. Lo paradójico de su caso es que jugó para todas las selecciones menores de Francia antes de decidirse por Marruecos, el país de sus padres. En total tuvo presencias en las categorías sub 16, sub 17, sub 18, sub 20 y sub 21.

En el partido ante Brasil, Bouaddi jugó la totalidad de los minutos y fue uno de los puntos altos del equipo del norte africano. Entre sus datos estadísticos más destacados aparece un 91% de efectividad en pases precisos y un 94% de eficiencia en pases en campo propio. Completó tres de los cinco regates que intentó y recibió dos faltas a lo largo del partido.

La próxima presentación de Marruecos en el Mundial será el viernes 19 ante Escocia, que le ganó a Haití en su debut, en el Gillette Stadium de Foxborough.