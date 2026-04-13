Los hombres bajo ultimátum en Cruz Azul

Luego de un inicio brillante de semestre, Cruz Azul se ha estancado tanto en la Liga MX como en la CONCACF Liga de Campeones. En el torneo local, los de la capital del país han dejado en manos de las Chivas el liderato general con los beneficios que el mismo puede llegar a implicar en la zona de liguilla.

En la CONCACAF el escenarios es todavía más complejo. Fueron aplastados por LAFC en la ida de los cuartos de final por 3-0 en Los Angeles. Ahora, buscarán una remontada para los libros de historia, sin embargo, el escenario más real dicta que el cuadro de la capital del país quedará eliminado.

LA SENTENCIA ESTÁ PUESTA 🔵



Cruz Azul entra a la recta final del semestre con presión total: el proyecto de Nicolás Larcamón e Iván Alonso está condicionado a resultados inmediatos.



🎙️De acuerdo con Gerardo González, Ignacio Suárez y ESPN, la directiva fue clara: si no hay… pic.twitter.com/P70bhmtt0V — Futbol Total (@futboltotal) April 13, 2026

El estancamientos no tiene nada feliz a la gerencia celestes. Siendo claros, es la gente de la Cooperativa que comanda Víctor Velázquez la que está tensa por los malos resultados. La inconformidad es tal que dentro del club ya se plantean un par de despidos sobre el verano.

Si el equipo no gana ninguno de los dos torneos, la primera cabeza en rodar será la de Nicolás Larcamón. Al técnico se le ha dado una plantilla sobrada de talento para que desarrolle otro tipo de fútbol. Uno mucho más ganador. Por ahora no ha sido el caso y más de uno ya considera que el argentino fue una mala elección.

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

También bajo advertencia está Iván Alonso. Luego de dos años y medio con el equipo el director deportivo sólo ha dado un trofeo de CONCACAF. Parece poco cuando su gasto en fichajes ya ronda los cien millones de dólares, una cifra histórica de todos los tiempos para el club.

Tanto el entrenador como el gestor deportivo saben que su futuro no es el mejor. Tienen mes y medio por delante para corregir y poner en La Noria alguna presea.