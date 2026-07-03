Los inconmensurables precios en reventa para el duelo entre México e Inglaterra

La expectativa por el enfrentamiento entre la selección mexicana e Inglaterra ha provocado un fenómeno pocas veces visto alrededor de un partido de fútbol en territorio nacional. A pocos días del encuentro por los octavos de final del Mundial, los precios dentro del mercado de reventa oficial de FIFA han llegado a cifras nunca antes vista.

El cruce del próximo domingo en el Estadio Ciudad de México se perfila como uno de los eventos más demandados del año. La alta demanda de aficionados que buscan estar presentes en un cotejo para la historia, ha disparado los costos dispnibles, dejando entradas con valores muy superiores a los habituales, o incluso, a los de los partidos previos del 'Tri'.

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La reventa del partido entre México e Inglaterra se ha disparado y en distintas plataformas de reventa se ofrecen boletos en casi medio millón de pesos. pic.twitter.com/k6qfrG2YHk — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 2, 2026

En el sitio oficial de FIFA para la reventa de boletos aparecen cifras nunca antes vistas para un partido de la selección mexicana. Incluso las entradas más accesibles superan los 72 mil pesos, una cantidad que primero refleja la enorme expectativa alrededor del partido. Y segundo, reafirma a este Mundial como el más costoso de la historia.

Los precios más elevados llegan a niveles congelantes, pues algunos boletos disponibles se acercan al medio millón de pesos. Además, localidades consideradas de precio intermedio también presentan cifras irracionales, con costos que superan los 350 mil pesos dentro de la plataforma oficial.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

El contexto deportivo explica parte de la locura generada entre los aficionados nacionales. El partido ante Inglaterra representa uno de los mayores retos recientes para México dentro de una Copa del Mundo. El mismo además será en condición de local y abre la puerta a que la selección llegue a los octavos de final por primera vez en cuatro décadas.

Es clave recalcar que estos precio son de reventa. Lo anterior significa que todas las localidades están agotadas, es decir, habrá un lleno total en el estadio con más mítica de todo el planeta.

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