Denzel Dumfries es nuevo jugador del Real Madrid

De acuerdo con información en exclusiva del reconocido periodista Fabrizio Romano, el Real Madrid ha alcanzado un acuerdo y se ha pactado todo con el lateral derecho neerlandés, Denzel Dumfries, para unirse a las filas del conjunto merengue procedente del Internazionale Milano.

El club de la capital española activará la cláusula de rescisión de 20 millones de euros y se unirá después de su participación en la Copa del Mundo 2026 con Países Bajos.



🚨💣 EXCLUSIVE: Denzel Dumfries to Real Madrid, HERE WE GO! ⚪️🇳🇱



Deal in place and all agreed with Dutch right back to join Real Madrid from Inter, Spanish club will trigger €20m release clause.



Dumfries has accepted Madrid, deal closed tonight and formal steps to follow. pic.twitter.com/UghisoJwmh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Las negociaciones entre el cuadro de la Casa Blanca y la agencia de representantes del futbolista neerlandés se encontraban en una etapa sumamente avanzada desde hace semanas y finalmente Florentino Pérez consiguió sumar a un internacional de jerarquía en pleno llamado a elecciones.

Otro jugador que también estaba en la órbita del club era el español Pedro Porro, no obstante, se decantaron por el jugador del Calcio italiano.

Dumfries se unirá vía cláusula de rescisión al Real Madrid

Dumfries se unirá al Real Madrid | Image Photo Agency/GettyImages

El jugador neerlandés de 30 años está valuado en 25 millones de euros y su contrato con el Inter Milan finalizaba hasta verano del 2028 y evidente por negociación el club italiano esperaría obtener una cifra superior, por lo que la entidad blanca ha optado por pagar de manera directa la cláusula de rescisión estipulada en 20 millones de euros.

El internacional de Países Bajos tiene 71 partidos disputados con selección nacional y pasó los últimos cinco años en el cuadro nerazzurri donde pudo conquistar dos Serie A, tres Copa de Italia y tres Supercopa de Italia.

En la última temporada con el Internazionale registró 28 partidos disputados entre todas las competencias, donde marcó cinco goles y dio dos asistencias con un total de 1.776 minutos jugados.