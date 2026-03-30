Los increíbles números de Kylian Mbappé desde la final de Qatar 2022 hasta hoy

Parece que fue ayer cuando un joven de nombre Kylian Mbappé irrumpió en el mundo del fútbol brillando con el AS Mónaco para luego consagrarse con el PSG. Aquel joven francés, consagrado como el máximo goleador de la Ligue 1 de Francia durante seis temporadas consecutivas y que ha sido el único jugador en la historia de dicha liga que acabó como máximo anotador y asistente en una misma temporada, también pudo ser campeón del mundo en el 2018 a sus 19 años, siendo el jugador más joven en marcar durante una final del Mundial desde el brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ en 1958.

🤯⚽️ KYLIAN MBAPPÉ LLEGÓ A LOS ¡400 GOLES! EN SU CARRERA A SUS 26 AÑOS.



🇫🇷 256 - PSG.

🇪🇸 62 - Real Madrid.

🌎 55 - Selección de Francia.

🇫🇷 27 - AS Mónaco.



Ya está en el TOP 75 DE TODA LA HISTORIA DEL FÚTBOL. ⚠️ pic.twitter.com/qgVbHvv2dx — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 13, 2025

Incluso, La Tortuga Ninja, que lleva más de 400 goles en la actualidad, se quedó muy cerca de ser bicampeón del mundo en Qatar 2022, pero terminaron cayendo en la tanda de penales frente a la Argentina de Lionel Messi. Pese a esto, se llevó la distinción de ser el máximo goleador de la contienda gracias a sus ocho dianas, incluido un triplete en la gran final.



Desde ese momento, sus números no han dejado de causar sorpresas en el panorama mundial del fútbol. El atacante siguió brillando con el PSG de su país para luego enrolarse con el Real Madrid de España, mientras con la selección gala está a nada de erigirse como el mayor anotador, pues únicamente le falta una anotación para empatar a Olivier Giroud, que se quedó en 57 anotaciones, y debido a su juventud, con apenas 27 años, Mbappé dejará atrás a su compatriota para seguir dejado en alto su legado.



En su segundo semestre de la campaña 2022-2023, el galo hizo: 16 anotaciones y cuatro asistencias en la Ligue 1; cinco tantos y una asistencia en la Copa de Francia; nueve dianas y seis asistencias en la clasificación a la Eurocopa.

💣🤯Kylian Mbappé is just TWO goals away from overtaking Olivier Giroud as France’s all-time top goalscorer.🔝🇫🇷



—Olivier Giroud 57

—Kylian Mbappe 56

—Thierry Henry 51 pic.twitter.com/KeJht2bAzQ — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 26, 2026

Para la campaña 2023-2024, otorgó 27 goles y siete asistencias en la Ligue 1; ocho tantos en la Champions League; ocho pirulos y tres asistencias en la Copa de Francia y un tanto en el Trofeo de Campeones. Con la selección convirtió tres dianas y seis asistencias entre amistosos y la Eurocopa.



Tras marcharse del cuadro parisino para ponerse la casaca merengue, el francés logró hacerse con el Trofeo Pichichi y la Bota de Oro en su primera temporada, a pesar de un inicio cuestionado. Sus números: 31 anotaciones en 34 compromisos. Del mismo modo, conquistó otro récord en la UEFA Champions League de dicha campaña, ya que hizo más tantos que el portugués Cristiano Ronaldo y batió el récord del chileno Iván Zamorano (37) como máximo goleador en la temporada debut dentro de la Casa Blanca: 44 dianas en 59 cotejos.



Ya en la campaña actual, lleva 43 pirulos y ocho asistencias en 38 juegos, tomando en cuenta todas las competiciones, mientras en LaLiga arrasa con 23 anotaciones en 24 duelos, mientas con Francia lleva un tanto, el cual convirtió la semana pasada frente a Brasil.

🇫🇷🏅 Kylian Mbappé hits 31 La Liga goals in his debut Real Madrid season — now LEADING the European Golden Boot race ahead of Salah and Gyökeres. 📈 pic.twitter.com/BsHWOdVrM5 — Goals Side (@goalsside) May 24, 2025

Después de Qatar 2022, el romperredes ha participado con Les Bleus en las Eliminatorias UEFA, amistosos, Liga de Naciones y Eurocopas, perforando 19 veces las porterías. Para la clasificación al Mundial 2026, el ex del Mónaco hizo cinco goles en cuatro partidos. De hecho, Mbappé tendría la oportunidad de consagrarse como el mayor anotador en la historia de las Copas del Mundo, pues ahora presume doce tantos y está a cuatro de alcanzar la marca del alemán Miroslav Klose, lo que sin duda es un desafío para su carrera.