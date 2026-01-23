Los jerárquicos números de Julián Quiñones dentro de la Saudí Pro League

Julián Quiñones se ha robado el show en Arabia Saudí y lo hace con números que no admiten discusión. El atacante mexicano atraviesa su segundo año consecutivo en un nivel superlativo, sosteniendo una regularidad goleadora que lo coloca entre los nombres más influyentes de la liga y del proyecto deportivo de su club.

Con la camiseta del Al-Qadsiah, Quiñones ha encontrado el ecosistema ideal para potenciar virtudes: potencia, lectura del espacio y contundencia. La confianza del cuerpo técnico y un rol protagónico explican por qué el delantero ha mantenido un ritmo alto, convirtiéndose en referencia ofensiva semana tras semana.

¡QUIÑONES SE PASEA COMO REY EN LA SAUDÍ PRO LEAGUE! 👑🔥



Una locura lo del mexicano en la liga árabe, no para de marcar



La presente temporada confirma esa tendencia. Quiñones suma ya 15 goles en la liga, una cifra que lo coloca en la pelea directa por el liderato de anotaciones. En ese rubro, únicamente lo supera Cristiano Ronaldo, quien registra 16, una diferencia mínima que realza aún más el impacto del mexicano.

La comparación no es menor. Competir palmo a palmo con un histórico del fútbol mundial habla de la madurez competitiva del atacante y del peso específico que ha adquirido en la Saudi Pro League. Quiñones no solo marca, también condiciona defensas y define partidos cerrados.

Este rendimiento tiene consecuencias directas en el plano internacional. En el entorno de la selección mexicana se sigue con atención su evolución, conscientes de que la continuidad y el olfato goleador son argumentos de peso rumbo a la Copa del Mundo. El momento del atacante no pasa desapercibido.

Más allá del objetivo mundialista, el nivel de Quiñones también abre puertas en el mercado. Su constancia y cifras lo colocan en el radar de ligas de mayor jerarquía competitiva, donde perfiles probados y con impacto inmediato suelen ser prioridad. Arabia, en ese sentido, funciona hoy como una vitrina de alto alcance.

La lectura desde el club es clara: mientras mantenga este rendimiento, el proyecto deportivo se fortalece y el valor del futbolista crece. La gestión de minutos, la salud física y el entorno competitivo serán claves para sostener el pico de forma y evitar baches en el tramo decisivo del calendario.

Julián Quiñones vive un presente dorado y un futuro con múltiples rutas. Seguir compitiendo por el liderato goleador, asegurar su lugar con México y despertar interés en mercados más exigentes conforman un mismo objetivo: confirmar que lo visto no es un pico aislado, sino la consolidación de una estrella en plenitud.