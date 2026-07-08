Los jugadores al límite de la suspensión en el Mundial 2026: quiénes pueden perderse las semifinales

La FIFA ha dejado muy claro que desea exhibir a las figuras más lucrativas del fútbol en el escenario más importante; sin embargo, sus severas normas de suspensión para la fase de eliminación directa parecen contradecir ese ideal.



Este artículo ha sido originalmente publicado en SI FC.

El cuestionado organismo rector del fútbol marcó la pauta al optar por suspender la sanción que pesaba sobre Cristiano Ronaldo para el inicio del torneo, permitiendo así que Roberto Martínez diera cabida al jugador de 41 años y, a la postre, comprometiera la campaña de Portugal.



A raíz de la decisión sobre Ronaldo, también se suspendieron las sanciones de Nicolás Otamendi (Argentina) y Moisés Caicedo (Ecuador). En la propia Copa del Mundo, la FIFA ha elevado la polémica a otro nivel con el caso de Folarin Balogun, socavando su propio código disciplinario en medio de una aparente injerencia política.



Se ha sentado un precedente peligroso de cara a una apasionante ronda de cuartos de final. La FIFA seguramente espera que las grandes estrellas eviten las suspensiones para las semifinales, pero son muchos los jugadores que corren ese riesgo.



Las reglas sobre tarjetas amarillas en la fase de eliminación del Mundial 2026

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Si un jugador recibía dos tarjetas amarillas en la fase de grupos, quedaba suspendido para el siguiente partido, ya fuera de la tercera jornada o de los dieciseisavos de final.



El historial se reiniciaba al comienzo de las eliminatorias, pero el siguiente reinicio no se producía hasta después de los cuartos de final. Por lo tanto, si un jugador recibía dos tarjetas amarillas entre los dieciseisavos de final y los cuartos de final, sería suspendido por un partido.



Ningún jugador está sancionado para los próximos partidos (por acumulación de tarjetas amarillas), pero hasta 17 se encuentran en una situación delicada de cara a las semifinales.



Todos los jugadores en riesgo de suspensión para la semifinal del Mundial 2026

JUGADOR SELECCIÓN Achraf Hakimi Marruecos Issa Diop Marruecos Redouane Halhal Marruecos Bilal El Khannouss Marruecos Declan Rice Inglaterra Nico O’Reilly Inglaterra Marc Guéhi Inglaterra Jude Bellingham Inglaterra Michael Olise Francia Manu Koné Francia Granit Xhaka Suiza Denis Zakaria Suiza Miro Muheim Suiza Gonzalo Montiel Argentina Ferrán Torres España Antonio Nusa Noruega Brandon Mechele Bélgica

Los ocho equipos clasificados a los cuartos de final cuentan con al menos un jugador a una amonestación de perderse las semifinales.



Marruecos, que se enfrenta a Francia el jueves, e Inglaterra, que se prepara para medirse a la Noruega de Erling Haaland en Miami, tienen cada uno cuatro jugadores al borde de una suspensión que resultaría muy costosa.



Entre ellos se encuentra el capitán de los Leones del Atlas, Achraf Hakimi, así como los centrales Issa Diop y Redouane Halhal; junto al organizador de juego Bilal El Khannouss.



Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Omar Vega/GettyImages

Por su parte, Thomas Tuchel no podría contar con Declan Rice, Nico O’Reilly, Marc Guéhi y Jude Bellingham si alguno de ellos recibe una tarjeta contra Noruega este sábado. Jarell Quansah está sancionado para los cuartos de final tras haber sido expulsado en el Estadio Azteca.



Inspirada por el éxito de la selección estadounidense, Francia ha apelado la amonestación que recibió Michael Olise contra Paraguay; dicha tarjeta lo deja a una amonestación de perderse una hipotética semifinal contra España o Bélgica, siempre y cuando Les Bleus derroten a Marruecos, claro está. El centrocampista Manu Koné también deberá andar con cuidado.



Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Doug Zimmerman/ISI Photos/GettyImages

Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim fueron amonestados con Suiza durante el extenuante partido de 120 minutos que disputaron contra Colombia.



En cada una de las otras cuatro selecciones, solo hay un jugador en riesgo de sanción. Es poco probable que el argentino Gonzalo Montiel y el español Ferran Torres sean titulares contra Suiza y Bélgica, respectivamente; por su parte, el puesto del noruego Antonio Nusa podría pasar a manos de Andreas Schjelderup tras la excelente actuación de la estrella del Benfica al entrar desde el banquillo contra Brasil.



El belga Brandon Mechele, que disputa su primer Mundial a los 33 años, ha sido una pieza clave en el eje de la defensa de los Diablos Rojos. Fue amonestado por una falta táctica deliberada sobre el senegalés Ismaïla Sarr en los dieciseisavos de final.

