Los jugadores apercibidos del FC Barcelona y del Atlético de Madrid que podrían perderse la vuelta de Champions

Para el cruce de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el Barcelona y el Atlético de Madrid llegan con jugadores al límite de amonestaciones y con la necesidad de administrar las variantes en base a las tarjetas acumuladas.

En una serie de 180 minutos, cualquiera ausencia en la vuelta puede inclinar la balanza y condicionar el resultado inicial; los entrenadores debernán gestionar la carga emocional, las tácticas del encuentro y el rendimiento futbolístico de su once inicial.

El Atlético, condicionado desde el arranque

FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-PRESSER | LLUIS GENE/GettyImages

El equipo de Diego Simeone es el más comprometido en este aspecto. Ocho de sus jugadores están apercibidos y podrían perderse la revancha en el Metropolitano si ven una amarilla en la ida.

Thiago Almada, Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marcos Llorente, Marc Pubill, Matteo Ruggeri y Giuliano Simeone, son los nombres -importantes en la estructura del equipo-, que incluye la nómina.

Algunos de ellos cumplen roles clave tanto en defensa como en la generación de juego, lo que representa un verdadero conflicto táctico para el entrenador argentino; y para un equipo que históricamente se apoya en el roce estratégico y la presión deberá encontrar el equilibrio justo para no condicionarse de cara al segundo partido.

El Barça también en riesgo

Del otro lado, el conjunto catalán tampoco está exento de riesgos, aunque en menor medida. A diferencia del Atlético, tan solo cuatro futbolistas del Barcelona están al borde de la suspensión: Lamine Yamal, Gerard Martín, Fermín López y Marc Casadó.

🚨 El CTA considera que Gerard Martín debió ser expulsado en el Atleti-Barça y el VAR actuó incorrectamente pic.twitter.com/PMJzTHrMaH — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 7, 2026

Si bien no todos son titulares indiscutidos, forman parte de la rotación habitual y ganaron protagonismo en el último tramo de la temporada. En una serie tan pareja, perder variantes puede resultar determinante y perjudicar el armado de un equipo, dentro de todo, consolidado y regular en resultados.

El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor del cruce entre el Sporting de Lisboa y el Arsenal. El conjunto inglés tomó ventaja en la ida con un triunfo ajustado por 0-1 gracias al gol de Kai Havertz, lo que le permite encarar la vuelta con cierto margen.

Con este panorama, el Barcelona y el Atlético no solo analizan la disputa del presente inmediato, sino que también empiezan a proyectar lo que puede venir y las consecuencias futuras que representarían las posibles sanciones.

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