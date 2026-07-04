Los jugadores con más goles en un solo Mundial

La Copa del Mundo ha estado marcada por los mejores goleadores del último siglo: Artilleros prolíficos de todos los continentes se reúnen en una gran fiesta del fútbol internacional, compitiendo cara a cara por llevar a sus selecciones a la gloria. La búsqueda del legendario trofeo dorado ha inspirado a menudo actuaciones individuales memorables repletas de goles.





Este artículo fue originalmente publicado en SI FC.

Algunos de los delanteros más emblemáticos del fútbol han grabado su nombre en la historia gracias a torneos de gran eficacia goleadora, aunque su constante acierto de cara a puerta no siempre haya bastado para conquistar el título, ni siquiera la Bota de Oro.



A continuación, presentamos a los jugadores que han marcado más goles en una misma edición de la Copa del Mundo.

13. Leo Messi

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

País: Argentina



Mundial: Estados Unidos, México y Canadá 2026



Goles: 7



Rara vez los atletas de élite saben cuándo retirarse. Es una tarea casi imposible tener la autoconciencia necesaria para elegir el momento justo y abandonar aquello que uno se ha esforzado toda la vida por perfeccionar. Muchos pensaron que Lionel Messi había jugado un Mundial de más, al dejar pasar la oportunidad de despedirse triunfalmente en Doha tras haber alzado el trofeo por primera vez en 2022. Sin embargo, y no por primera vez, Messi desmintió a los escépticos.



Al analizarlo en retrospectiva, parece que los tres años que Messi pasó en el Inter Miami sirvieron —si no en su totalidad, sí en gran medida— como preparación para el Mundial en suelo estadounidense. Mientras que la mayoría de los deportistas de 39 años se habrían agotado ante condiciones tan sofocantes y tras cruzar un laberinto de husos horarios, Messi se mostró incluso más lúcido y en mejor forma que en Qatar.

12. Leônidas

WORLD CUP-1938-BRA-SWE | STAFF/GettyImages

País: Brasil



Mundial: Suecia 1938



Goles: 7





Hasta noviembre de 2006, el delantero brasileño Leônidas ocupaba un lugar más destacado en la lista de las actuaciones más letales de la Copa Mundial. Sin embargo, la FIFA reveló que el «Hombre de Goma» —apodado así por su extraordinaria agilidad— había marcado siete goles en el torneo de 1938 y no ocho, ya que su cuenta había sido contabilizada erróneamente en la fase de cuartos de final.







Aun así, Leônidas sigue figurando en una prestigiosa lista de talentos generacionales, habiendo logrado sus siete tantos en apenas cuatro partidos, dado que el Mundial de 1938 comenzó directamente en los octavos de final.







Su *hat-trick* contra Polonia resultó decisivo en la caótica victoria de Brasil por 6-5 tras la prórroga; posteriormente, marcó ante Checoslovaquia en los cuartos de final. Leônidas no logró anotar en la semifinal, donde la Seleção cayó ante Italia, pero firmó un doblete en el triunfo por 4-2 sobre Suecia en el partido por el tercer puesto.



11. Jairzinho

Brazilian forward Jairzinho is carried by fans aft | STAFF/GettyImages

País: Brasil



Mundial: México 1970



Goles: 7



Jairzinho igualó la marca de su compatriota Leônidas al anotar siete goles en el torneo de 1970; sin embargo, a diferencia de su predecesor, este eléctrico extremo contribuyó a que Brasil conquistara el título mundial. Como figura clave de uno de los mejores equipos en la historia de la Copa del Mundo, El Huracán resultó sencillamente imparable.







Jairzinho marcó en cada uno de los seis partidos que disputó la Seleção en el torneo: comenzó con un doblete ante Checoslovaquia y cerró su cuenta con el tercer gol en la contundente victoria de Brasil por 4-1 sobre Italia en la gran final.







Pese a protagonizar una actuación excepcional que llevó a la gloria a la potencia sudamericana, Jairzinho no logró hacerse con la Bota de Oro. Más adelante hablaremos del goleador que le arrebató el galardón.

10. Grzegorz Lato

1974 FIFA World Cup: Poland - Italy 2:1 (in Stuttgart) | picture alliance/GettyImages

País: Polonia



Mundial: Alemania 1974



Goles: 7



La carrera de Grzegorz Lato alcanzó su punto álgido en el Mundial de 1974. Pieza fundamental de la mejor selección polaca de la historia —donde compartió equipo con otras leyendas como Kazimierz Deyna y Andrzej Szarmach—, este intrépido delantero lideró la ofensiva de su país en aquella edición.







Polonia llegó hasta el partido por el tercer puesto en Alemania, donde Lato marcó su séptimo y último gol del torneo en la victoria por 1-0 sobre Brasil, vigente campeón.







Nadie pudo superar su registro goleador en el campeonato, aunque su compañero Szarmach se acercó con cinco tantos. En sus dos siguientes participaciones mundialistas, Lato solo logró anotar tres goles más.







9. Leo Messi

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Julian Finney/GettyImages

País: Argentina

Mundial: Qatar 2022

Goles: 7



El mejor jugador de la historia se tomó su tiempo para conquistar su primer título mundial, pero el torneo de 2022 le permitió a Lionel Messi completar la pieza final de su legado inigualable. No solo ganó el campeonato a los 36 años, sino que fue el talismán de Argentina durante todo el recorrido.







Un gol de penalti a los diez minutos de su debut en el torneo parecía encaminarlo al éxito, aunque La Albiceleste terminaría perdiendo inexplicablemente aquel partido contra Arabia Saudita. Afortunadamente, Messi logró reavivar las esperanzas del equipo de conquistar el título.







Marcó contra México en el camino de Argentina hacia la fase de eliminación directa y, a partir de ahí, su rendimiento se disparó. A sus goles frente a Australia, Países Bajos y Croacia les siguió un doblete en la propia final contra Francia. Como era de esperar, Messi fue elegido el mejor jugador del torneo.

8. Guillermo Stábile

Argentinian forward Guillermo Stabile gets ready t | STAFF/GettyImages

País: Argentina



Mundial: Uruguay 1930



Goles: 8



La primera Copa del Mundo estuvo marcada por el genio sudamericano; tanto Argentina como Uruguay —que terminaría alzándose con el título— alcanzaron la final. Aunque la Albiceleste cayó derrotada en el momento decisivo, Guillermo Stábile se proclamó máximo goleador del torneo con siete tantos en cinco partidos.







El argentino anotó el 11,4 % de los goles de la competición: tras quedarse sin marcar en su debut, logró un triplete y un doblete para cerrar la fase de grupos.







Stábile volvió a marcar dos goles en las semifinales, donde Argentina goleó a Estados Unidos por 6-1, pero su tanto en la final fue un mero consuelo, ya que Uruguay remontó para imponerse por 4-2. Curiosamente, nunca volvió a jugar con su selección.



7. Ronaldo

Ronaldo | ullstein bild/GettyImages

País: Brasil



Mundial: Corea-Japón 2002



Goles: 8





El desgarrador final del Mundial 1998, tanto para Brasil como para Ronaldo a nivel individual, se vio recompensado cuatro años después, cuando la Seleção, con la inestimable ayuda de O Fenômeno, se alzó con su quinta Copa del Mundo por todo lo alto.







Ronaldo brilló en Corea del Sur y Japón, anotando cuatro goles en tres victorias de la fase de grupos y manteniendo su innegable nivel en la fase eliminatoria.







Tras marcar contra Bélgica en octavos de final, Ronaldo anotó el gol decisivo contra Turquía en semifinales, para luego arrasar a Alemania en la final con un doblete.







Pocos jugadores han tenido una influencia mayor en un solo torneo que el astro brasileño.

6. Kylian Mbappé

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Catherine Ivill/GettyImages

País: Francia



Mundial: Qatar 2022



Goles: 8



Puede que Messi haya llevado a Argentina a conquistar el título en el torneo de 2022, pero fue Kylian Mbappé quien se alzó con la Bota de Oro. La pugna por el galardón se decidió en los instantes finales, cuando el delantero francés se convirtió en el segundo jugador en la historia de los Mundiales en anotar un hat-trick en la final.







El doblete de Messi en aquel desenlace trepidante no bastó para superar a Mbappé; el espectacular gol de volea de este último se intercaló entre dos tantos de penalti durante el empate 3-3, partido que finalmente se resolvió a favor de Argentina en la tanda de penaltis.







Mbappé marcó cinco goles con Francia entre la fase de grupos y los octavos de final, dejando muestras de su calidad con varios tantos brillantes, pero reservó sus actuaciones más decisivas para el gran partido por el título.





5. Ademir

SOCCER-WORLD CUP-1950-BRAZIL-SWEDEN | STAFF/GettyImages

País: Brasil



Mundial: Brasil 1950



Goles: 9



Persiste la controversia sobre cuántos goles marcó exactamente Ademir en el Mundial 1950. Aunque se le atribuyen nueve tantos, la recopilación de datos de aquella época era mucho menos precisa y fiable, por lo que existen dudas sobre si anotó dos veces o solo una en la victoria por 6-1 ante España.







En cualquier caso, Ademir fue el legítimo ganador de la Bota de Oro en el torneo disputado en casa; el siguiente máximo goleador fue el uruguayo Óscar Míguez, con cinco tantos en su haber.







Que fueran ocho o nueve no tiene mayor importancia, dado que Brasil terminó subcampeón por detrás de Uruguay, pero no se le puede reprochar nada a Ademir por haber logrado la plata tras una campaña absolutamente implacable.



4. Eusébio

Portugal v Brazil 1966 World cup | Mirrorpix/GettyImages

País: Portugal



Mundial: Inglaterra 1966



Goles: 9





Antes de que Cristiano Ronaldo batiera récord tras récord con Portugal, existió Eusébio. El legendario goleador fue un fenómeno como pocos, destacando especialmente en el Mundial 1966 con la Seleção das Quinas.







Apodado El Rey por méritos propios, Eusébio exhibió su faceta más letal en Inglaterra: marcó en las victorias contra Bulgaria y Brasil durante la fase de grupos antes de arrasar con sus rivales en las eliminatorias.







Eusébio anotó cuatro de los cinco goles de Portugal en la victoria por 5-3 en cuartos de final ante Corea del Norte, y posteriormente marcó de penalti tanto en la derrota de semifinales contra Inglaterra como en el partido por el tercer puesto, ganado ante la Unión Soviética.







Nadie pudo seguir el ritmo de la superestrella, que se alzó con una merecida Bota de Oro.



3. Gerd Müller

West Germany V Poland Second Round Group Match During The 1974 World Cup | Mirrorpix/GettyImages

País: Alemania

Mundial: México 1970



Goles: 10



Jairzinho fue el máximo goleador de Brasil en el Mundial 1970, pero Gerd Müller se mostró, de algún modo, aún más letal de cara a portería. Mientras Alemania (o Alemania Occidental, por aquel entonces) terminaba tercera, Der Bomber marcó la impresionante cifra de 10 goles, convirtiéndose en el tercer jugador en alcanzar la decena en la historia del torneo.







Müller realizó gran parte de su trabajo en la fase de grupos: anotó el tanto de la victoria contra Marruecos en el debut de Alemania y, posteriormente, logró dos hat-tricks consecutivos en los triunfos ante Bulgaria y Perú.







Inglaterra fue la siguiente víctima de la precisión rematadora de Müller; el delantero marcó el gol decisivo en el minuto 108 de la prórroga, sellando la victoria por 3-2 en cuartos de final. Más tarde, anotó un doblete —que a la postre resultó insuficiente— en la derrota por 4-3 ante Italia en semifinales.







Cuatro años después, Müller estableció el récord histórico de goles en Mundiales al alcanzar los 14 tantos, aunque desde entonces varios jugadores han superado esa marca.



2. Sándor Kocsis

Sandor Kocsis | ullstein bild Dtl./GettyImages

País: Hungría



Mundial: Suiza 1954



Goles: 11



Ferenc Puskás es la figura más emblemática del fútbol húngaro, pero fue su compañero de selección Sándor Kocsis quien acaparó el protagonismo en el torneo de 1954.







Puskás marcó cuatro goles durante el camino de Hungría hacia la final, pero Kocsis anotó 11, la cifra más alta del torneo disputado en Suiza. Siete de ellos llegaron antes de la fase de eliminación directa —la mayor cantidad jamás lograda en una fase de grupos de un Mundial, récord igualado posteriormente por el ya mencionado Müller en 1970.







Hungría disputó solo dos partidos en la fase de grupos, pero acumuló 17 goles frente a Corea del Sur y Alemania; esta última terminaría venciéndolos en la final, a pesar de haber perdido 8-3 en el enfrentamiento inicial.







Kocsis fue algo menos prolífico en las rondas siguientes, aunque logró anotar sendos dobletes contra Brasil y Uruguay en su camino hacia la final.

1. Just Fontaine

Soccer World Cup : The French Players Douis, Lerond, Fontaine And Vincent 1958 | Keystone-France/GettyImages

País: Francia



Mundial: Suecia 1958



Goles: 13





El récord de Just Fontaine sigue vigente 68 años después de que el francés lo estableciera con una impresionante cosecha de 13 goles en el Mundial 1958. Desde entonces, nadie se ha acercado realmente a superarlo.







Aquel fue el primer y único torneo de Fontaine con Les Bleus, y le bastaron seis partidos para marcar un hito. A un hat-trick en su debut le siguieron un doblete en la derrota ante Yugoslavia y goles decisivos contra Escocia durante la fase de grupos.







Irlanda del Norte y Brasil fueron las siguientes víctimas de la implacable capacidad goleadora de Fontaine, pero él reservó su actuación más completa para el partido por el tercer puesto contra Alemania. Fontaine anotó cuatro goles en una espectacular victoria por 6-3 que aseguró el bronce para Francia.







Queda por ver si alguna vez se superará la marca de Fontaine.