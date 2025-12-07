Los jugadores con más títulos en la historia del fútbol: Lionel Messi sigue agrandando su palmarés

Este sábado y a falta de lo que suceda con la selección de Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi agrandó su palmarés a 48 títulos oficiales, para seguir demostrando que es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, aunque algunos ya lo consideran el más grande la historia, pues este deporte divide mucho a las personas.



Luego de llegar al Inter Miami de la MLS en julio del 2023, por fin La Pulga logró darles el trofeo de la MLS Cup, aunque previamente ya les había dado la MLS Supporters’ Shield, la Conference Cup y la Leagues Cup.



A sus 38 años, el campeón del mundo sigue dando de qué hablar, pues cumplió el objetivo por el cual fue traído a las Garzas, darles protagonismo y conquistar cetros, en lo que será la despedida de sus amigos y compañeros, los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, que le pondrán fin a su carrera.



Y ahora, es tiempo de conocer a los diez futbolistas con más copas hasta ahora, donde Messi ya tiene un sitio privilegiado.

10. Cristiano Ronaldo (36)

Cristiano Ronaldo (36) | Charles McQuillan/GettyImages

El portugués, eterno rival de Lionel Messi, es quien cierra el Top 10 del listado, aunque aún tiene posibilidades de hacerse con más títulos, ya sea con la selección de Portugal o con el Al-Nassr de Arabia Saudita, mas sólo sería en un tramo de seis meses, pues según sus palabras, después del Mundial le pondría punto final a su trayectoria.



En sus inicios con el Sporting Lisboa se hizo de una Supercopa de Portugal.



Luego en su paso por el Manchester United de Inglaterra se adjudicó una FA Cup, dos Carabao Cup, tres Premier League, una Community Shield, una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes.



Con el Real Madrid de España obtuvo dos Copas del Rey, dos LaLiga, dos Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.



Con la Juventus de Italia añadió dos Serie A, dos Supercopas de Italia y una Copa Italia.



Del mismo modo, con su selección celebró la Eurocopa 2016 y dos UEFA Nations League en 2019 y 2025.

9. Ryan Giggs (36)

Ryan Giggs | Lampson Yip - Clicks Images/GettyImages

El histórico galés tiene los mismos títulos que el astro portugués. A diferencia del Bicho, El Soldado ganó todos sus títulos vistiendo únicamente una casaca, la del Manchester United, club que lo debutó y donde escribió su leyenda dorada para ser recordado como uno de los mejores en la historia del Old Trafford.



De 1991 al 2013, el británico ganó: cuatro EFL Cup, 13 Premier League, cuatro Charity Shield, cuatro FA Cup, seis Community Shield, una Supercopa de Europa, dos Champions League, una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubes.

8. Sergio Busquets (36)

Sergio Busquets con Jordi Alba y David Beckham | Elsa/GettyImages

Tal parece que hasta aquí llegará el palmarés del español, que pondrá punto final a su trayectoria tras una carrera llena de éxitos con el Barcelona y España. En el caso del pivote, únicamente ha vestido la elástica de dos clubes, además de su selección, siendo uno de los emblemas del Barça.



El mediocampista debutó con los blaugranas, donde su padre Carlos Busquets fue arquero del primer equipo. En La Masía se hizo de siete Copas del Rey, nueve LaLiga, siete Supercopas de España, tres Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.



Con La Furia Roja se adjudicó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.



Finalmente con el Inter Miami presume una MLS Supporters’ Shield, una Conference Cup, una Leagues Cup y una MLS Cup.

7. Maxwell Andrade (37)

Maxwell Andrade | Aurelien Meunier/GettyImages

El brasileño que jugaba como lateral izquierdo prácticamente ganó títulos con todo aquel equipo que defendió, a excepción de la selección de Brasil.



Con el club que lo hizo surgir, el Cruzeiro, se llevó la Copa de Brasil.



Después de eso, el defensor fue fichado por el Ajax Ámsterdam de los Países Bajos para conquistar dos Eredivisie, dos Supercopas y una Copa.



Su siguiente destino fue el Inter de Milán de Italia para hacerse de tres Serie A y dos Supercopas.



Luego su viaje lo hizo aterrizar con el Barcelona, único equipo con el cual pudo celebrar títulos internacionales. Con los culés aumentó su vitrina debido a que se apoderó de tres Supercopas, dos LaLiga, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y una Champions.



Sus pasos finales fueron con el PSG de Francia, donde alzó cuatro Ligue 1, cuatro Supercopas, cuatro Copas de la Liga y tres Copas de Francia.

6. Ángel Di María (37)

Ángel Di María | Luciano Bisbal/GettyImages

Uno de los grandes socios de Lio Messi, que actualmente está viviendo sus últimos capítulos en el balompié al volver al club que lo forjó: Rosario Central y con el cual acaba de ganar la Liga Argentina en este 2025.



De Los Canallas dio el salto a Europa gracias a la oportunidad que le brindó el Benfica de Portugal y con el cual también tuvo dos etapas antes de volver a Argentina. En suelo lusitano, El Fideo celebró una Primeira Liga, una Supercopa y tres Copas de la Liga.



Su aventura lo llevó al Real Madrid para agregar dos Copas del Rey, una Supercopa y una LaLiga, además de una Champions League y una Supercopa de Europa.



El sitio en el que más condecoró su carrera fue con el PSG: cinco Copas, cuatro Copas de la Liga, cinco Ligue 1 y cinco Supercopas.



Con Argentina probó las mieles de la gloria tras un Mundial Sub-20, un oro olímpico en Pekín 2008, dos Copas América, un Mundial y la Finalísima contra la UEFA.

5. Gerard Piqué (38)

Gerard Piqué | Tristar Media/GettyImages

Los títulos del español están divididos entre dos clubes y su selección.



El defensa obtuvo sus primeros logros con el Manchester United: una EFL Cup, una Community Shield, una Premier League y una Champions.



El zaguero central tuvo la oportunidad de volver al club donde hizo las inferiores, Barcelona, para ser parte de la etapa más ganadora del club culé: siete Copas del Rey, nueve Ligas, seis Supercopas, tres Champions, tres Supercopas de Europa, tres Mundialitos.



Ya con España, fue campeón del mundo en el 2010, triunfó en el Europeo sub-19 y la Euro 2012.

4. Andrés Iniesta (38)

Andrés Iniesta | Masashi Hara/GettyImages

Otro de los grandes motores del mejor Barcelona de la historia, por lo tanto, la gran mayoría los levantó con la casaca blaugrana: nueve ligas, siete Supercopas, seis Copas, cuatro Champions, tres Supercopas de Europa y tres Mundialitos.



Posterior a su larga estadía en La Masía, El Fantasmita decidió probar una competencia diferente y se alistó con el Vissel Kobe de Japón, donde no decepcionó al adjudicarse una J1 League, una Supercopa y una Copa del Emperador.



Con respecto a España, el talentoso mediocampista brindó a la afición un Mundial, dos Eurocopas, una Euro sub1-6 y otra con la sub-19.

3. Marquinhos Aoas (39)

Marquinhos Aoas | Nicolò Campo/GettyImages

El tercer lugar del listado es para el brasileño del PSG, aunque todavía tiene pila para poder aumentar su palmarés.



Luego de jugar con el Corinthians de su país, donde se llevó la Copa Libertadores 2012, y la AS Roma de Italia, el defensa central fue arropado por el conjunto parisino, donde se ha vuelto todo un emblema, ya que estuvo en la plantilla que logró la primera Champions de su historia.



Prácticamente todos los títulos a nivel club que ha festejado han sido con los franceses: seis Copas de la Liga, diez Ligue 1, diez Supercopas, ocho Copas, una Champions y una Supercopa de Europa.



Con Brasil, el dos veces mundialista tiene un Sudamericano sub-17, un oro olímpico y una Copa América.

2. Dani Alves (43)

Dani Alves | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Por mucho tiempo el brasileño fue el futbolista más ganador de la historia, sin embargo, ya fue superado y se desconoce si en algún momento perderá el segundo lugar del listado.



Antes de irse al Viejo Continente, el lateral derecho ganó una Copa del Nordeste con el Bahía.



Ya con el Sevilla se hizo de una Copa del Rey y una Supercopa de España, dos Copas de la UEFA y una Supercopa de Europa.



Formó parte de la linda historia gestada por el Barcelona con cuatro Copas, seis Ligas, cuatro Supercopas, tres Champions, tres Supercopa de Europa y tres Mundiales de Clubes.



Más tarde con la Juventus levantó una Serie A y una Copa.



Con el PSG formó parte de la conquista de dos Supercopas, una Copa de la Liga, una Copa y dos ligas.



Con La Canarinha puede presumir un Sudamericano sub-20, un Mundial sub-20, la Copa América 2007 y 2019, la Copa FIFA Confederaciones 2009 y 2013 y la medalla de oro en Japón 2020.

1. Lionel Messi (48)

Lionel Messi | Rich Storry/GettyImages

Por último, quien lidera el listado no es otro que el campeón del mundo y por muchos considerado como el GOAT, es decir, el mejor de toda la historia en el deporte del fútbol.



Tal como otros de la lista, casi todos sus trofeos fueron con la casaca del Barcelona, el lugar que le abrió las puertas para iniciar una increíble y maravillosa historia: diez Ligas, ocho Supercopas, siete Copas del Rey, cuatro Champions, tres Supercopas y tres Mundiales de Clubes.



Tras decirle adiós al equipo de sus amores, La Pulga fue fichada por el PSG para darles: dos Ligas y una Supercopa.



Con Argentina por fin pudo llevarse el Mundial, sin olvidar que también celebró un Mundial sub-20, la medalla de oro en Pekín 2008, dos Copas América y una Finalísima.



Por último, el más veces ganador del Balón de Oro ha hecho historia con el Inter Miami al sumar en su currículum la MLS Supporters’ Shield, la Conference Cup, la Leagues Cup y la MLS Cup.