El Mundial 2026 está cerca de dar inicio y por ello, la mayoría de las selecciones ya entregaron sus listas de convocados, entre ellas, la selección mexicana, en la cual no hubo grandes sorpresas.



Es bien sabido que Chivas es el único equipo de la Liga MX que solamente utiliza elementos nacionales o con raíces aztecas, por eso nada más pudieron aportar futbolistas al Tricolor, aunque había posibilidades de que algunos defendieran la playera de los Estados Unidos, tal como Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez o Richard Ledezma, pero al final optaron por quedarse con México.



Se debe destacar la presencia de cinco rojiblancos en el combinado azteca, los cuales le hicieron falta al equipo para poder pelear por el título del Clausura 2026, aunque pudieron ser más porque otros que no tuvieron cabida como Álvarez, Ledezma, José Castillo, Bryan González, Diego Campillo y Ángel Sepúlveda fueron alguna vez parte del proceso de Javier Aguirre.



Hay que recordar que México está ubicado en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Después de haberse enfrentado en la inauguración de Sudáfrica 2010, los Bafana Bafana abren las cortinas junto a los locales el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte Azteca; después, los Tigres de Oriente, contrincantes del Tricolor en la fase de grupos de los Mundiales 1998 y 2018, querrán llevarse los tres puntos el 18 de junio en el Estadio Akron; finalmente, se cierra ante los checos el 24 de junio en el Coloso de Santa Úrsula.

Los convocados de Chivas para el Mundial 2026

1. México: Raúl Rangel

Raúl Rangel | FREDERIC J. BROWN/GettyImages

El Tala se perfila para ser el titular bajo los tres postes a menos que El Vasco Aguirre termine por imponer a Guillermo Ochoa por su veteranía.



El guardameta tapatío es del agrado del estratega por su buen juego con los pies, además fue quien más oportunidades recibió en el proceso con respecto a los cancerberos jóvenes como Luis Malagón y Carlos Acevedo.

2. México: Luis Romo

Luis Romo | Jam Media/GettyImages

El sinaloense vivirá su segundo Mundial, pero es uno de los llamados más criticados por la afición debido al nivel que ha manejado en los últimos años. No obstante, para el cuerpo técnico es de vital importancia la experiencia que tiene el ex de Querétaro, ya que puede fungir como central o mediocampista, aunque eso sí, luce complicado que vaya a ganarse un lugar en el once inicial.

3. México: Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez | Manuel Velasquez/GettyImages

Lo del mexicoamericano sorprendió demasiado. Apenas este semestre el Guadalajara lo fichó desde el Chicago Fire de la MLS al ser catalogado como una promesa y aunque no fue titular con el Rebaño en las primeras jornadas, El Vasco notó rápidamente su calidad decidiéndose por convocarlo antes de que los Estados Unidos quisieran llevárselo.



El de Illinois se decidió sin titubeos por México y con apenas seis apariciones y dos anotaciones con el Tricolor, ya está por vivir en carne propia una Copa del Mundo.



Su situación preocupa mucho a la afición rojiblanca, ya que de tener una buena participación es posible que dé el salto a Europa y no vuelva.

4. México: Roberto Alvarado

Roberto Alvarado | Manuel Velasquez/GettyImages

Muchos aficionados mexicanos tienen algo en común: no entienden cómo El Piojo sigue siendo llamado, pues desde hace un largo rato su nivel no es el más alto ni es algo que marque una diferencia notable.



De cualquier forma, el cuerpo técnico siempre ha depositado su confianza en el guanajuatense, el cual parece no tener quien lo mueva del extremo derecho. El atacante tapatío jugará su segundo Mundial tras haber dicho presente en Qatar 2022.

5. México: Armando González

Armando González | Manuel Velasquez/GettyImages

El equipo sufrió mucho sin su delantero estrella en la Liguilla. La Hormiga se ganó a pulso el apoyo de los Chiva-hermanos gracias a sus goles, aparte estuvo a nada de ser bicampeón de goleo, quedándose un tanto por debajo de ganar otro cetro.



En 17 juegos de la temporada, perforó las redes en doce ocasiones y con esos datos no es necesario debatir por qué fue convocado a su primera Copa del Mundo.



El Otaku apenas tiene siete juegos con El Tricolor, marcando una sola vez.