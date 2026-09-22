Los jugadores de Chivas que dejan al equipo durante la fecha FIFA de octubre

Chivas de nueva cuenta es la base de la selección mexicana. El cuadro de Verde Valle prestará a seis jugadores al cuadro nacional que desde ya es comandado por Rafael Márquez.

Es importante señalar que los convocados harán acto de presencia en dos grupos. Un par de pieza reportan de forma inmediata y los cuatro restantes acuden al llamado tras el primer amistoso que será en contra de Colombia.

1. Raúl Rangel

America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El portero va de inmediato con el cuadro nacional para ser parte de todo el llamado. Como ya lo fue durante la Copa del Mundo, el 'Tala' apunta a ser el titular durante todo el ciclo de Márquez y dicho rol inicia desde ya.

2. Roberto Alvarado

America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El extremo del Guadalajara también reporta de manera inmediato a la convocatoria de Rafael. Se entiende que Roberto será un hombre clave durante el próximo ciclo rumbo a la Copa del Mundo de 2030, recordando que, en el reciente Mundial, fue un titular intocable.

3. Diego Campillo

America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El zaguero será de los jugadores que se unirán a la segunda parte del llamado. Diego ya sabe lo que es jugador para el seleccionado nacional, sin embargo, ahora buscar hacerse de un sitio relevante de cara a la siguiente Copa del Mundo.

4. Luis Romo

America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Más allá de su veteranía, Romo se mantiene como parte del grupo que ahora será llevado por Márquez. Esa capacidad de jugar como contención o central de forma indistinta, es el mayor punto de interés por parte de Rafael hacia el hombre de las Chivas.

5. Santiago Sandoval

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

En su rol de juvenil más destacado de la Liga MX, Santiago acude por primera vez al seleccionado absoluto de México. Su rendimiento con Chivas, así como ese perfil único de juego poco común en el fútbol nacional, colocan a la joya del Guadalajara ya en los planes inmediatos de Rafael.

6. Hugo Camberos

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Otro talento relevante de la academia de Chivas. Un juvenil que no fue sino hasta este semestre en que se ha hecho de un sitio titular dentro del equipo. Camberos es capaz de jugar varios posiciones todas de condiciones de ataque y ahora, quiere abrirse paso con el seleccionado nacional.

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