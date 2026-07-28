Los jugadores de la Liga MX que se bajaron del duelo de estrellas en contra de la MLS

El equipo de estrellas de la Liga MX sufrió modificaciones importantes en su convocatoria tras confirmarse la baja de once futbolistas que originalmente formarían parte del plantel. Entre lesiones, carga de actividad, compromisos internacionales y decisiones deportivas, la lista definitiva cambió de manera dramática a horas de que se realice el cotejo contra la MLS.

El club con mayor número de ausencias son las Chivas, que dejará de aportar cinco elementos al equipo que dirigirá Antonio Mohamed. Bryan González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Armando González quedaron fuera de la convocatoria, mientras que Santiago Sandoval tampoco estará disponible debido a su participación con la selección mexicana en el Premundial Sub-20.

CHIVAS NO PRESTARÁ A SUS ‘ALL STARS’ PENSANDO EN EL APERTURA 2026 ❌



Pensando en seguir en ascenso futbolístico y en que los jugadores lleguen bien al duelo de la Jornada 3 ante el Puebla, las Chivas no cederán a todos sus elementos convocados al MLS All-Star Game 2026



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La lista de bajas también incluye a los dos metas elegidos inicialmente para defender los colores de la Liga MX. Nahuel Guzmán, leyenda de Tigres, y Keylor Navas, figura y capitán de los Pumas de la UNAM, dieron un paso al costado, obligando a la organización a buscar nuevas alternativas para proteger el arco durante el espectáculo.

Toluca igualmente verá reducida su presencia en el duelo. Nicolás Castro y Franco Romero fueron bajados del tren antes del duelo de estrellas. Se entiende que este es un movimiento directo del técnico Antonio Mohamed, quien si bien tiene las riendas del equipo local, no quiere afectar a su club, los 'Diablos Rojos'.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

Otro nombre destacado entre las asencias es el de Gilberto Mora. El joven futbolista no podrá ser elegible debido al exceso de actividad acumulado durante las últimas semanas. Recordar que el mexicano tuvo mucho rodaje en la Copa del Mundo y se apela a su descanso.

Pare cerrar, Brian Rodríguez tampoco podrá formar parte del evento por una lesión. El charrúa presente un esguince de rodilla tras la Copa del Mundo y es por ello que baja de se ha firmado.