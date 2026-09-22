Los jugadores del América que dejan al equipo durante la fecha FIFA de octubre

La fecha FIFA ha llegado y se entiende que la misma será la más larga de la historia. Esta durará al menos tres semanas y las selecciones del planeta jugarán entre tres o cuatro partidos dependiendo de la planeación de su calendario de amistosos y cotejos oficiales.

En el caso de la Liga MX, la competición no frenará, al menos este fin de semana pues el calendario va muy justo. Uno de los equipos más afectados será el América. Los de la capital perderán hasta cuatro jugadores de peso para su siguiente cotejo visitando al Necaxa.

1. Israel Reyes

Club America v Monterrey - Leagues Cup Semifinal | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

Zaguero central número uno del cuadro del nido de Coapa. Reyes acudirá al primer llamado de Rafael Márquez como seleccionador de México y se espera que tenga un rol importante sobre todo valorando la baja del titular y capitán de la selección mexicana, César Montes.

2. Isaías Violante

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El extremo se sumó al llamado de la selección mexicana una vez que su compañero del club, Alan Cervantes causó baja por lesión. Violante ha tenido muchos más minutos en el América de Guillermo Almada que en el de André Jardine y esta presencia en el cuadro nacional, representa un paso al frente para el jugador.

3. Brian Rodríguez

America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Con diferencia hoy el mejor jugador de todo el plantel del América y por ende, la baja más dura. Brian acudirá al llamado del nuevo seleccionador de Uruguay, Diego Forlán. El extremo tiene la intención de crecer dentro de su su seleccionado y en el corto plazo aspirar a la titularidad, algo que no pasó en toda la era de Marcelo Bielsa.

4. Oscar Perea

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Un hombre que en su rol de suplente rotador ha caído bien en el América. El cedido por el Strasbourg recibe su primer llamado a la selección absoluta de Colombia más allá de que no es un estelar del cuadro de la Liga MX. A pesar de ello, la meta de Perea es la de ser relevante en el corto plazo para el cuadro cafetero.

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