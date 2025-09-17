Los jugadores del Barcelona que han ganado el Balón de Oro a lo largo de la historia

El FC Barcelona presume de haber contado con seis futbolistas que ganaron el Balón de Oro a lo largo de su historia, que representan un total de 12 galardones en las vitrinas del club.

En la edición del 2025, Lamine Yamal aparece como uno de los grandes candidatos, a partir de la gran temporada que tuvo. Sus contribuciones fueron claves para que el Barça se quede con tres títulos (LaLiga, Supercopa de España y Copa del Rey) y en las puertas de la tan ansiada Champions League.



Su principal competidor es, sin dudas, el francés Dembélé, que llevó al PSG a la gloria en la Champions y también tuvo una participación destacada en el Mundial de Clubes 2025.

A continuación, mostraremos quiénes fueron aquellos futbolistas blaugranas que ganaron el Balón de Oro, desde el primero hasta el más reciente del club:

1. Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019)

FBL-BALLON D'OR-2019-AWARD | FRANCK FIFE/GettyImages

Lionel Messi es el jugador que más veces ha ganado el Balón de Oro como futbolista del Barcelona, con seis de sus ocho galardones obtenidos vistiendo la camiseta blaugrana.



Su primera conquista llegó en 2009, cuando lideró al equipo de Guardiola hacia el histórico sextete, mostrando al mundo un talento que combinaba regate, gol y visión de juego sin precedentes.



Durante la década siguiente, Messi se consolidó como el referente absoluto del Barça, acumulando títulos y registros goleadores. Sus Balones de Oro de 2010, 2011 y 2012 reflejan una era de dominio absoluto, mientras que los de 2015 y 2019 premiaron su constancia y capacidad de reinventarse. Cada galardón reforzó la asociación entre Messi y el Barça como una de las uniones más exitosas en la historia del fútbol.

2. Ronaldinho (2005)

ATTENTION EMBARGO - DO NOT USE BEFORE 19 | FRANCK FIFE/GettyImages

Ronaldinho ganó el Balón de Oro en 2005, en plena cúspide de su magia con el Barcelona. Su sonrisa, sus regates imposibles y su capacidad para decidir partidos lo convirtieron en el jugador más espectacular del mundo. Ese año fue decisivo para consolidar al Barça como potencia europea tras años de transición.



Con él como líder, el equipo recuperó su identidad ofensiva y volvió a conquistar títulos, incluyendo la Liga española. Su Balón de Oro no solo reconoció su talento individual, sino que también marcó el inicio de un ciclo exitoso que tendría continuidad en la Champions League de 2006. Ronaldinho fue el gran embajador del “jogo bonito” en el Camp Nou.





3. Rivaldo (1999)

Brazil's Rivaldo (R) jubilates 17 June 2001 at Cam | CHRISTOPHE SIMON/GettyImages

Rivaldo conquistó el Balón de Oro en 1999, tras una temporada brillante en la que guió al Barcelona con su calidad técnica y sus goles espectaculares. Su zurda fue sinónimo de magia y potencia, capaz de decidir encuentros con tiros lejanos, regates y jugadas individuales memorables.



Ese reconocimiento llegó en un momento en que el Barça necesitaba referentes globales, y Rivaldo encarnó esa responsabilidad. Aunque la Champions se le resistió, su Balón de Oro confirmó que en el Camp Nou jugaba uno de los futbolistas más determinantes del planeta.

4. Hristo Stoichkov (1994)

Bulgarian Soccer Player Hristo Stoichkov | Christian Liewig/GettyImages

Hristo Stoichkov ganó el Balón de Oro en 1994, tras llevar al Barcelona de Johan Cruyff a la gloria europea y guiar a Bulgaria hasta las semifinales del Mundial de Estados Unidos. En el club, su garra y carácter competitivo fueron tan importantes como su capacidad goleadora.



Ese premio reflejó su rol como uno de los pilares del mítico “Dream Team”. Con su potencia, velocidad y pegada, Stoichkov se convirtió en símbolo de una era que devolvió al Barça al primer plano internacional. Su Balón de Oro fue el reconocimiento a un atacante tan pasional como decisivo.

5. Johan Cruyff (1973 y 1974)

FBL-ESP-NED-CRUYFF-BARCELONA | LLUIS GENE/GettyImages

Johan Cruyff ganó el Balón de Oro tres veces (1971, 1973 y 1974), aunque solo las dos últimas las obtuvo como jugador del Barcelona. Su llegada al club en 1973 supuso una auténtica revolución futbolística: con su visión, liderazgo y calidad técnica, transformó al Barça en un equipo protagonista.



Su Balón de Oro de 1974 estuvo directamente ligado a la conquista de la Liga después de 14 años de sequía, con exhibiciones memorables como el 0-5 en el Santiago Bernabéu. Más allá del título, Cruyff instauró una nueva manera de entender el fútbol en el Camp Nou, siendo referente tanto en el campo como en la identidad que el club desarrollaría en las décadas siguientes.

6. Luis Suárez (1960)

FBL-ESP-BARCELONA-MESSI-GOLDEN-BOOT | AFP/GettyImages

Luis Suárez, leyenda del fútbol español, ganó el Balón de Oro en 1960 como jugador del Barcelona, convirtiéndose en el único español en recibir este galardón. Su elegancia, visión de juego y precisión en el pase lo convirtieron en un mediocampista único en su época.



Ese Balón de Oro reconoció no solo su talento individual, sino también el papel que tuvo en el Barça de finales de los años 50 y comienzos de los 60, un equipo competitivo que brilló tanto en España como en Europa. Su legado sigue vivo como pionero y referente histórico del fútbol español y culé.