La mayoría de las selecciones han entregado a la FIFA sus listas oficiales de convocados para el Mundial 2026, el cual está a nada de dar inicio. Será el próximo jueves 11 de junio cuando la fiesta internacional comience y varios futbolistas que militan dentro de la Liga MX tendrán presencia.



En el caso del Club América, no sólo habrá elementos que vistan la casaca nacional de México sino de otros países como Uruguay y Estados Unidos.



Gracias a esto, las Águilas mantuvieron una racha ininterrumpida de aportar jugadores al combinado nacional en 14 ocasiones.

Los jugadores del América convocados para el Mundial 2026:

1. México: Israel Reyes

Israel Reyes | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

El único azteca de la plantilla azulcrema que dirá presente en la Copa del Mundo, el cual puede ofrecer muchas opciones al estratega Javier Aguirre, ya que además de fungir como central puede acaparar las funciones de lateral derecho. Esta será la primera aventura mundialista del canterano rojinegro, quien se volvió un habitual en las convocatorias gracias al nivel que mostró desde su estadía en Puebla, el cual se fue elevando con los emplumados. El jalisciense lleva 33 apariciones con El Tricolor aportando dos anotaciones.



La selección mexicana está ubicada en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, abriendo el camino contra los africanos en el Estadio Banorte Azteca, el 11 de junio. El segundo choque será el 18 de junio frente a los surcoreanos en el Estadio Akron y finalmente, culminan la primera fase ante los checos el 24 de junio en el Coloso de Santa Úrsula.

2. Uruguay: Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez

Sebastián Cáceres | Jam Media/GettyImages

El técnico argentino Marcelo Bielsa entregó su lista este mismo domingo, apareciendo el defensa y el extremo izquierdo, aunque también hubo otros excompañeros suyos como Federico Viñas y Rodrigo Aguirre. A pesar de batallar con las lesiones por un tiempo, el zaguero central logró mantener el nivel para convencer al timonel de llevarlo al certamen, mientas Rayito ha sido de los jugadores más destacados del Nido, con lo cual es entendible porque se le tiene tan bien valorado con La Garra Charrúa, donde suma más de 30 partidos.



La Celeste está en el Grupo H y tendrá como rival a una de las candidatas a ser campeona, España, a la cual enfrentará el 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, en la última jornada de la Fase de Grupos. Previo a ello, los uruguayos le harán los honores a Arabia Saudita el 15 de junio en el Hard Rock Stadium y a Cabo Verde el 21 de junio en el mismo inmueble.

3. Estados Unidos: Alejandro Zendejas

Alejandro Zendejas | Adam Hunger/GettyImages

Sin duda alguna una de las sorpresas del listado norteamericano, ya que la última vez que el extremo derecho había sido llamado por el estratega argentino Mauricio Pochettino había sido el año pasado, incluso su última participación llamativa fue en septiembre del 2024 cuando le marcó un gol a Japón en un amistoso. Su llamado desató críticas, entre ellas la de la leyenda del arco, Kasey Keller.



Las Barras y Las Estrellas quedaron instaladas en el Grupo D a lado de Paraguay, Australia y Turquía. Su camino lo abren ante los guaraníes el 12 de junio en el SoFi Stadium, de Los Ángeles. Después, el 19 de junio, juegan contra los Socceroos en el Lumen Field de Seattle y finalmente, cierran la primera fase frente a los turcos, el 25 de junio en suelo californiano una vez más.