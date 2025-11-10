Los jugadores del FC Barcelona convocados para el parón de selecciones de noviembre

Como suele ser habitual, el FC Barcelona tendrá una amplia representación de futbolistas en el parón internacional de este mes, el último del 2025.

En esta oportunidad, solamente recibieron llamados de selecciones europeas, con España lógicamente como la escuadra que más futbolistas precisa del club Culé.

En definitiva, se repasará la lista de futbolistas del Barça que acudirán a la convocatoria con sus equipos nacionales para esta ventana.

1. Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermín López, Ferran Torres y Pau Cubarsí | España

TOPSHOT-FBL-EURO-2024-MATCH49-ESP-FRA | MIGUEL MEDINA/GettyImages

España será uno de los animadores del próximo Mundial y sin dudas las figuras del FC Barcelona serán cruciales en las aspiraciones del equipo de Luis de la Fuente.



El primer partido de este parón se jugará en Tíflis, la capital de Georgia, contra la selección local, mientras que cerrarán el año frente a Turquía en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

2. Jules Koundé | Francia

Ukraine v France - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Mateusz Slodkowski/GettyImages

Los subcampeones del mundo están a nada de asegurar su presencia en la próxima cita mundialista y seguramente lo logren en este parón de noviembre recibiendo a Ucrania en el Parque de los Príncipes y enfrentándose a Azerbaiyán en Bakú.

3. Frenkie De Jong | Países Bajos

Netherlands v Finland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El volante central dirá presente en los dos compromisos del equipo de Ronald Koeman, en los que visitarán a Polonia en Varsovia y recibirán a Lituania en Ámsterdam.

4. Robert Lewandowski | Polonia

Robert Lewandowski of Poland seen during European World Cup... | SOPA Images/GettyImages

El centrodelantero polaco se enfrentará a Frenkie De Jong y los Países Bajos en su primera presentación, mientras que despedirán el 2025 enfrentándose a Malta en La Valeta.

5. Andreas Christensen | Dinamarca

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-DEN-SCO | LISELOTTE SABROE/GettyImages

El defensor del FC Barcelona y su selección de Dinamarca tienen asegurado, de mínima, el repechaje. En esta doble fecha buscarán el pasaje directo a la Copa del Mundo frente a Bielorrusia y Escocia.

6. Marcus Rashford | Inglaterra

Latvia v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | MB Media/GettyImages

El atacante inglés ya está en la próxima Copa del Mundo y cerrarán el año enfrentándose a Serbia y Albania.

7. Roony Bardghji | Suecia

Sweden v Switzerland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Michael Campanella/GettyImages

El fracaso de Suecia en la clasificación a la Copa del Mundo fue tremendo y la nueva generación será la encargada de volver a llevar a los nórdicos a un Mundial en el futuro. Bardghji, uno de los importantes de la next-gen.