Los jugadores del FC Barcelona convocados para el parón de selecciones de octubre

Como suele ser habitual, el FC Barcelona tendrá una amplia representación de futbolistas en las fechas FIFA de los próximos 10 días.

En efecto, habrá jugadores de la entidad blaugrana en varias de las principales selecciones europeas, mayormente España, así como, con muchas probabilidades, en alguna sudamericana.

Al menos 10 fichas del conjunto entrenado por Hansi Flick dirán presente en el césped para sus respectivos países. Incluso, otros de la talla de Lamine Yamal, Gavi, Fermín López y Marc Bernal (Sub 21); todos con La Roja, igual que Raphinha en Brasil, no acudirán a los eventuales llamados a raíz de diversas lesiones o molestias físicas.

En definitiva, se repasará la lista de futbolistas del Barça que acudirán a la convocatoria con sus equipos nacionales para esta ventana.

1. Pedri, Dani Olmo, Cubarsí y Ferran Torres | España

La Roja afrontará esta doble fecha, ante Georgia y Bulgaria, con la posibilidad de dejar casi sentenciado su pase a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Como de costumbre y al margen de la mediática "desconvocatoria" de Lamine por su problemas de pubis, Luis de la Fuente contará con una buena base de talento procedente del Barcelona: Pedri; Dani Olmo; Pau Cubarsí y Ferran Torres.

2. Jules Koundé | Francia

Aunque ha empezado con altibajos la temporada 2025/2026 en el club azulgrana, el portentoso y versátil defensa es una fija para el seleccionador Deschamps. Además, Les Bleus apenas han disputado dos cotejos de Eliminatorias en el Grupo D, así que no hay motivos para que el cuerpo técnico no lleve a sus mejores jugadores para la doble fecha versus Azerbaiyán e Islandia; entre ellos, el canterano del Bordeaux, ya asentado en el lateral derecho.

3. Frenkie De Jong | Países Bajos

La Oranje está casi obligada a sumar los seis puntos contra Finlandia y Malta en pro de mantener el primer lugar del G, donde libra una ardua batalla frente a Polonia. Para eso, De Jong, uno de los capitanes del Barça, debe ser fundamental, al punto que el seleccionador nacional Ronald Koeman lo considera una de sus extensiones dentro del rectángulo de juego.

4. Robert Lewandowski | Polonia

Atrás quedaron los turbios momentos en los que Lewy andaba peleado con el cuerpo técnico de su país; pues ambas partes decidieron unir fuerzas y luchar por un sólo fin: darle a Polonia su tercera participación seguida en un Mundial de Fútbol. En consecuencia, el mayor goleador en la historia de Las Águilas es parte del plantel que rivalizará ante Nueva Zelanda en un amistoso el 9 de octubre y tres días después en Clasificatorias contra Lituania.

5. Andreas Christensen | Dinamarca

El rendidor, aunque perfil bajo, central barcelonista tiene un rol diametralmente opuesto en el combinado nacional danés, mismo en el cual es titular indiscutible, uno de los capitanes y referente desde hace varios años. Con apenas dos encuentros disputados camino a México/Estados Unidos/Canadá, los nórdicos comparten la cima del Grupo C con una Escocia a la que enfrentarán el domingo, luego que este jueves choquen versus Bielorrusia.

6. Marcus Rashford | Inglaterra

Aunque muchos no lo hubieran imaginado en verano, la otrora perla del fútbol inglés viene dando señales de recuperación desde su cesión en la segunda mitad de la campaña pasada al Aston Villa, ratificada en sus primeros dos meses en el FC Barcelona. Por consiguiente, Thomas Tuchel volvió a llamar al aún ficha del Manchester United para los dos careos FIFA de Los Tres Leones: el amistoso del 9 de octubre ante Gales y el 14 frente a Letonia, válido por el Grupo K de las Eliminatorias Europeas Eso sí, resta conocer si el versátil atacante se mantendrá en la nómina de su país, tras sus problemas físicos en el final del partido contra el Sevilla, el pasado domingo en LaLiga.

7. Roony Bardghji | Suecia

Los buenos modales exhibidos en las pocas oportunidades gozadas con Hansi Flick en el Barcelona han traído como consecuencia que el extremo nacido en Kuwait recibiera su primera convocatoria para la selección mayor de Suecia, después de disfrutar de todo el ciclo en las categorías menores. Por ende, quien actúa principalmente en el extremo derecho a perfil cambiado, será una de las novedades de una nación vikinga que intentará reponerse en el equilibrado segmento B, donde se ubica a cinco puntos de la puntera, Suiza.

8. Ronald Araújo | Uruguay

Bastante lejos de su mejor versión, el central azulgrana sigue siendo inamovible en La Celeste, motivo por el cual, en condiciones normales sería un fijo en la lista del Loco Bielsa. No obstante, el hecho de que Uruguay esté clasificado a la Copa de Mundo 2026 y solamente dispute dos amistosos en los venideros días: el 10 de octubre versus República Dominicana y el 13 ante Uzbekistán; ponen en duda la convocatoria de sus referentes, incluyendo Araújo.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp