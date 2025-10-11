El parón internacional de octubre viene siendo nefasto en materia física para el Real Madrid y el FC Barcelona, ya que cuatro futbolistas importantes sufrieron respectivas lesiones en los entrenamientos de las selecciones.

Por ahora, solamente Kylian Mbappé saltó a la cancha y fue el que mostró signos de molestia frente al mundo, mientras que los demás sufrieron complicaciones en los entrenamientos previos a los compromisos con España y la selección argentina respectivamente.

La selección española va a enfrentar a Georgia y Bulgaria en Elche y Valladolid por las Eliminatorias, mientras que Argentina le ganó por la mínima a Venezuela y se medirá con Puerto Rico en Miami el próximo martes. Francia, por su parte, goleó a Azerbaiyán y enfrentará a Islandia el lunes.

1. Kylian Mbappé

France v Azerbaijan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Xavier Laine/GettyImages

El astro francés protagonizó una de las lesiones del parón, y eso despertó la bronca del Real Madrid: la Casa Blanca considera "temeraria" la decisión de Didier Deschamps de dejarlo en la cancha a pesar de las claras señales de incomodidad.

2. Dean Huijsen

Real Madrid v Villarreal - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El defensor central no terminó la práctica del martes con sus compañeros y fue desafectado de la convocatoria de Luis de la Fuente por una molestia muscular y será evaluado por el cuerpo médico del Real Madrid para conocer el alcance de la lesión.

3. Franco Mastantuono

Argentina Training Session | Gustavo Pagano/GettyImages

El joven argentino viajó con lo justo a Miami para sumarse a la selección argentina y sufrió una lesión muscular en una de las prácticas bajo la dirección de Lionel Scaloni. Se perdió el partido frente a Venezuela y no dirá presente contra Puerto Rico el próximo martes.

4. Dani Olmo

Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024 | Alex Livesey/GettyImages

La federación española informó en un comunicado que el ex RB Leipzig "llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona". Se trataría de una lesión muscular con alcance aún desconocido.