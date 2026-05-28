La historia del FC Barcelona con los futbolistas ingleses es corta, con muchos más jugadores españoles yendo al Reino Unido que viceversa. En el próximo mercado de fichajes, Anthony Gordon podría ampliar esta lista a tres futbolistas, con uno todavía en la plantilla que dirige Hansi Flick.

Anthony Gordon sería, apenas, el tercer inglés en jugar para el Barcelona desde 1986 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔵🔴. pic.twitter.com/qjWM5w1R8P — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 28, 2026

El Barça saldrá al mercado con decisión, aunque tendrá que tener cautela en lo económico para no desbalancear nuevamente sus finanzas. Vienen de ser bicampeones de LaLiga y buscarán que sigan los éxitos, aunque con la UEFA Champions League como principal objetivo.

Tras la época de los primeros ingleses, en la época fundacional del club, solamente dos jugadores ingleses han vestido la camiseta del Barça. Ahora, la lista podría agrandarse.

1. Gary Lineker

Gary Lineker | Getty Images/GettyImages

El de Lineker fue uno de los fichajes más explosivos de la época: el legendario delantero vistió la Blaugrana durante tres temporadas entre 1986 y 1989, marcando 52 goles en 139 partidos, con una Copa del Rey y una Recopa de Europa en su palmarés personal en el club de la Ciudad Condal.

2. Marcus Rashford

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

Casi cuatro décadas más tarde, un inglés volvió a ponerse la camiseta del FC Barcelona: Marcus Rashford llegó en calidad de cedido desde el Manchester United y fue importante en el armado de Hansi Flick, con 49 partidos entre todas las competencias, con 14 goles e igual cantidad de asistencias. Jugará el Mundial 2026 con Inglaterra.

3. Anthony Gordon

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-WEST HAM | ANDY BUCHANAN/GettyImages

El 10 del Newcastle saldrá casi seguro de la plantilla de las Urracas en este mercado de pases y el FC Barcelona es uno de los clubes que lo pretende, compitiendo con varios equipos del fútbol inglés.



En la última temporada jugó 26 de los 38 partidos posibles de Premier League, con seis tantos y dos pases gol. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta con 12 encuentros, con 10 goles y dos asistencias.

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