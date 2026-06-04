Los jugadores más valiosos de la Liga MX de cara al mercado de fichajes verano 2026

El portal especializado Transfermarkt ha presentado su más reciente actualización de valores de mercado previo a la Copa del Mundo. Todas las ligas del planeta sin excepción ya conocen a quiénes son sus jugadores de mayor valor financiero, incluida la Liga MX, donde la cima sigue estando en manos de la estrella de las Chivas.

Armando González se mantiene como el jugador del fútbol mexicano a nivel de liga con más valor de mercado. De acuerdo con los datos de la fuente, el delantero del Guadalajara está valorado en 16,2 millones de dólares.

LOS DUEÑOS DEL MERCADO 💰



Transfermarkt actualizó los valores de la Liga MX tras el Clausura 2026 y dejó varios movimientos importantes en el ranking de los futbolistas más cotizados del campeonato.



📈 Armando González encabeza la lista, donde 5 son mexicanos.



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Detrás de la gran estrella del Guadalajara, se encuentra el capitán de Cruz Azul. El mexicano de 25 años cuenta con la segunda plaza presentando un valor de 12, 9 millones de dólares, es decir, poco más de tres millones de la misma moneda por debajo de Armando.

La tercera plaza está ocupada por tres jugadores diferentes. Acomodados del más joven al más veterano, el orden sería el siguiente: Gilberto Mora, Marcel Ruíz y Alejandro Zendejas, todos ellos valorados por Transfermarkt en 10,8 millones de dólares.

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La sexta plaza va compartida por dos jugadores de nacionalidad argentina. Primero por ser un poco más joven, Juan Brunetta. De la misma forma aparece el campeón de Liga MX con Cruz Azul, José Paradela, ambos compartiendo un valor de mercado de 9,7 millones de dólares.

La octava plaza y de esta forma cerrando el top-10 de valores de mercado de la Liga MX está compartida por tres jugadores: Brian Gutiérrez, Jordan Carrillo y Brian Rodríguez, todos ellos igualados con un valoración de 8,6 millones de dólares.

Clave señalar que salvo los dos argentino y Jordan Carrillo, el resto de los enlistados competirán en la Copa del Mundo. Siendo el caso y dependiendo de sus roles, su valor de mercado puede ir a la alza en julio.