Los jugadores que han disputado más Mundiales

A lo largo de casi un siglo de historia, el Mundial de la FIFA ha sido el escenario donde se han consagrado el grueso de leyendas de este deporte.

Claro está, al margen de coronaciones, goles o hazañas individuales, existe un exclusivo grupo de futbolistas cuya grandeza también se puede medir en longevidad, dado que lograron ser convocados a cinco Mundiales, y viendo acción en el grueso de estos.

En consecuencia, se repasará la lista de los jugadores con mayor participación en la Copa del Mundo, junto a sus trayectorias, curiosidades y, las posibilidades de algunos de seguir extendiendo su legado en el balompié.

8. Guillermo Ochoa (México) - 5 *(Participó en tres y puede jugar un cuarto)

Memo Ochoa fue figura en el Mundial del 2014 | Jamie McDonald/GettyImages

Memo Ochoa es uno de cuatro mexicanos en ser convocados a cinco Mundiales: Alemania 2006; Sudáfrica 2010; Brasil 2014: Rusia 2018 y Qatar 2022; sin embargo, "sólo" accionó en los tres recientes.



Pese a permitir 12 goles en 11 encuentros, sus actuaciones en las citas disputadas en Brasil y Rusia lo catapultaron como una verdadera leyenda del Tri Azteca. Por si fuera poco y pese a sus 40 años de edad, al actual cancerbero del Limassol de Chipre estuvo en las convocatorias de su selección hasta finales del 2024, por lo que no se debe descartar que vaya a la cita del próximo verano, donde su nación será una de las sedes.

7. Gianluigi Buffon (Italia) - 5 *(Participó en cuatro)

Gigi Buffon fue el mejor portero del Mundial del 2006 | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Gigi apareció en las nóminas mundialistas de La Nazionale durante cinco ediciones: Francia 1998; Corea-Japón 2002; Alemania 2006; Sudáfrica 2010 y Brasil 2014; al margen de que en la primera de estas no participó en ningún desafío.



Igualmente, su carrera en el máximo torneo de la FIFA incluye 14 encuentros, junto a un logro inolvidable, en Alemania, donde ayudó a la Squadra Azzurra a salir campeona, erigiéndose en el Mejor Portero. El liderazgo y la trayectoria del Balón de Plata de France Football en aquel 2006 lo sitúa en la crema y nata vitalicia de los "1".

6. Antonio Carbajal (México) - 5

La Tota Carbajal resultó el primer jugador en la historia en alcanzar cinco participaciones activas en Copas del Mundo, cortesía de su presencia en 11 partidos repartidos entre Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.



El otrora guardameta mexicano brilló gracias a su notable longevidad, especialmente en una época en la cual las condiciones deportivas eran muy distintas a las actuales. La leyenda del Club León sostuvo semejante récord en solitario durante 32 años; hasta que el alemán Lothar Matthäus emulara la gesta en 1998.

5. Andrés Guardado (México) - 5

Guardado es una leyenda del fútbol mexicano | Fred Lee/GettyImages

El Principito es otro, y no el último, de los mexicanos en emerger en este grupo selecto, dado que Participó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, totalizando una anotación y una asistencia en 13 encuentros.



Arribó a su primer Mundial con apenas 19 años, consolidándose posteriormente como uno de los más consistentes y profesionales de su generación. Sin dudas, la regularidad, compromiso y trayectoria del ex Valencia, Bayer Leverkusen y Betis, entre otros equipos europeos, lo llevaron a convertirse en una figura mítica; incluso del balompié latinoamericano a nivel global.

4. Rafael Márquez (México) - 5

Rafa Márquez es para muchos el mejor mexicano de la historia | Phil Cole/GettyImages

Quien piense que el Káiser de Michoacán es el mejor futbolista de todos los tiempos del Tri, capaz no luzca tan equivocado. Pues los 19 desafíos mundialistas (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) del ganador de dos Champions League con el FC Barcelona (siendo titular) hablan por sí solos, aunado a ser uno de apenas tres integrantes de su país en anotar en tres ediciones distintas; y el único en rol de defensor (aunque llegó a actuar de pivote en algún compromiso).



Asimismo, Rafa Márquez se destacó por un logro sin precedentes en semejante: es el único futbolista en ser capitán en cinco Mundiales diferentes; en una demostración de liderazgo innato e inigualable.

3. Lothar Matthäus (Alemania) - 5

Lothar Matthäus jugó su último Mundial en Francia 98 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Previo a Qatar 2022, el Balón de Oro de 1990 era probablemente el gran referente de longevidad mundialista, debido a que disputó cinco eventos de este calibre (España 1982; México 1986; Italia 1990; Estados Unidos 1994 y Francia 1998), empatando a Antonio Carbajal, y ostentaba la plusmarca en partidos disputados, con 25, ahora superado por Leo Messi.



Por otro lado, la evolución táctica de Matthäus quedó reflejada en cada certamen mayor de FIFA, pues pasó de ser un dinámico centrocampista a un experimentado líbero. Tocó el cielo con sus manos al capitanear a La Mannschaft a levantar el trofeo en Italia 90, en aquella final en la cual dicha selección tomó revancha de la Argentina de Maradona.

2. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 5 *(Jugaría un sexto)

Cristiano Ronaldo ha marcado gol en sus cinco Mundiales disputados | Alex Livesey/GettyImages

El máximo goleador del balompié en términos generales también está en la cima en cuanto a participaciones en Copas del Mundo; además, confirmó que dirá presente en la del 2026, así que romperá el registro vitalicio.



CR7 debutó en Alemania 2006 y desde entonces, fungió de capitán para los lusos en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Aunque no ha podido guiar a su nación a una final, el dueño de cinco Balones de Oro es el único en marcar en cinco Mundiales, al margen detotalizar ocho conquistas.

1. Lionel Messi (Argenina) - 5 *(Jugaría un sexto)

Leo Messi por fin ganó su Mundial en Qatar | Marc Atkins/GettyImages

El para muchos GOAT del fútbol no podía ausentarse del listado. Comenzó su camino en Alemania 2006, donde debutó con un gol ante Serbia y Montenegro, y, pese a que en Sudáfrica 2010 no pudo perforar las redes, se vistió de líder, en todo ámbito, de La Albiceleste en Brasil 2014 (finalista), Rusia 2018 y Qatar 2022, siendo este último, el Mundial que lo vio finalmente colgarse la estrella, sumando el MVP del torneo (segundo en goles y primero en asistencias).



De igual modo, la historia del rosarino con su amado país quizás tenga un "Last Dance" el próximo verano, ya que confesó que medita disputarlo, en pro de agigantar su récord de presencias (26 partidos) e intentar, por qué no, dar caza a las 16 dianas de Miroslav Klose. De momento, La Pulga marcó 13 veces en esta clase de cita.

JUGADOR SELECCIÓN PARTIDOS MUNDIALES LIONEL MESSI ARGENTINA 26 5 CRISTIANO RONALDO PORTUGAL 22 5 LOTHAR MATTHÄUS ALEMANOA 25 5 RAFA MARQUEZ MÉXICO 19 5 GIANLUIGGI BUFFON ITALIA 19 5 ANDRÉS GUARDADO MÉXICO 14 5 ANTONIO CARBAJAL MÉXICO 11 5 GUILLERMO OCHOA MÉXICO 11 5

