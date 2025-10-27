Los jugadores que están nominados al once FIFPro 2024/25

El campeón europeo, el PSG, domina ampliamente la lista de los 26 futbolistas nominados al mejor once del mundo, según el sindicato internacional de jugadores FIFPro. Claro está, el Real Madrid y el FC Barcelona también tienen representación importante en dicha nómina.

Tras una votación en la que participaron más de 28.000 jugadores profesionales de todo el planeta, la FIFA dio a conocer los candidatos que aspiran a integrar el equipo ideal de la 2024/2025. Pues el excelente rendimiento del conjunto parisino durante el citado curso, en el que conquistó el Triplete, incluyendo la anhelada Champions League, influyó decisivamente en la presencia mayoritaria de sus activos.

Entretanto, el Madrid cuenta con seis futbolistas en el listado final, aunque cinco de ellos vieron acción vestidos de blanco a lo largo de la campaña anterior: Thibaut Courtois; Federico Valverde; Jude Bellingham; Luka Modric (ahora en las filas del AC Milan) y Kylian Mbappé; mientras que Trent Alexander-Arnold fue fichado a inicios de junio, sólo para actuar en el Mundial de Clubes y quedarse en la institución a partir del presente ejercicio.

The 26-player shortlist for the 2025 FIFPRO Men's World 11 – as voted by players worldwide.



The team will be revealed on 03.11.2025. pic.twitter.com/bnu1umSCKw — FIFPRO (@FIFPRO) October 27, 2025

Por su parte, una de las grandes sorpresas ha sido la ausencia de Vinícius Júnior, quien sí formó parte del mejor XI de la 2023/2024, donde incluso se llevó el premio FIFA The Best, pero no fue votado en esta ocasión.

España también tiene una destacada representación entre los finalistas, de la mano de tres jóvenes figuras del Barcelona: Lamine Yamal; Pedri y Pau Cubarsí; quienes son acompañados en la candidatura en cuestión por el brasileño Raphinha, completando así los cuatro representantes azulgranas.

Pero sin dudas, entre los nombres más ilustres que regresan a las nominaciones del FIFPro resaltan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que siguen recibiendo el reconocimiento de sus compañeros pese al paso de los años, y al factor de que acumulan algún tiempo fuera de las competiciones de primer nivel en cuanto a clubes se refiere.

Kylian Mbappé | Mateo Villalba/GettyImages

Por otro lado, algunos jugadores de peso no pudieron convertirse en candidatos al no cumplir el requisito mínimo de partidos oficiales disputados (30), del 15 de julio de 2024 al 3 de agosto de 2025, tales fueron los casos de Rodri Hernández, del Manchester City, igual que los madridistas Eder Militao y Dani Carvajal; todos afectados por graves lesiones durante la temporada.

Cabe recordar que el once FIFPro de la pasada justa estuvo integrado por Ederson Moraes; Carvajal, Virgil van Dijk, Antonio Rüdiger; Bellingham, Toni Kroos, Rodri, Kevin De Bruyne; Vinícius, Mbappé y Erling Haaland.

Los 26 finalistas al XI del FIFPro

Porteros: Alisson Becker (Liverpool-Brasil); Thibaut Courtois (Real Madrid-Bélgica) y Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City-Italia).

Defensas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid-Inglaterra); Pau Cubarsí (FC Barcelona-España); Virgil van Dijk (Liverpool-Países Bajos); Achraf Hakimi (PSG-Marruecos); Marquinhos (PSG/Brasil); Nuno Mendes (PSG/Portugal) y Willian Saliba (Arsenal-Francia).

Centrocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid-Inglaterra); Kevin De Bruyne (Manchester City/Napoli-Bélgica); Luka Modric (Real Madrid/AC Milan-Croacia); João Neves (PSG-Portugal); Cole Palmer (Chelsea-Inglaterra); Pedri (FC Barcelona-España); Federico Valverde (Real Madrid-Uruguay) y Vitinha (PSG-Portugal).

Delanteros: Ousmane Dembélé (PSG-Francia); Erling Haaland (Manchester City-Noruega); Kylian Mbappé (Real Madrid-Francia); Lionel Messi (Inter Miami-Argentina); Raphinha (FC Barcelona-Brasil); Cristiano Ronaldo (Al Nassr-Portugal); Mohamed Salah (Liverpool-Egipto) y Lamine Yamal (FC Barcelona-España).

