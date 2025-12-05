Los jugadores que ganaron la Champions League y el Mundial en la misma temporada

A lo largo de la historia no muchos han sido los jugadores que han logrado ganar en una misma campaña la Champions League y el Mundial. Y en la más reciente edición en Qatar 2022 se volvió a repetir tras el campeonato de la selección de Argentina y el título del Manchester City.

Veamos los futbolistas que forman parte de este exclusivo club de campeones.

1. Sepp Maier

Sepp Maier en la Copa del Mundo 1974 | STAFF/GettyImages

Este gran guardameta alemán puede presumir de ser uno de los pocos futbolistas en el mundo en haber ganado todos los títulos posibles tanto a nivel de clubes como con su selección.



En 1974 fue campeón de Europa con el Bayern Múnich y del Mundo con Alemania.

2. Hans-Georg Schwarzenbeck

Hans-Georg Schwarzenbeck | -/GettyImages

One club-man. Se trata de uno de los futbolistas que más partidos ha disputado en el Bayern Múnich a lo largo de toda la historia.



14 temporadas le avalan como uno de los jugadores más importantes que tenido el club. Desempeñó toda su carrera en el Bayern Múnich de la Bundesliga, allí jugó (en todas las competiciones) un total de 540 partidos en los que marcó 28 goles, con Los bávaros consiguió 14 títulos oficiales, destacando seis ligas, tres Copas de Europa y una Copa Intercontinental.



Katsche (como fue apodado) también fue internacional con Alemania, disputando un total de 44 partidos y coronándose campeón del Mundial 1974 y la Eurocopa 1972, además fue subcampeón en la Eurocopa 1976.

3. Paul Breitner

Paul Breitner con selección | Alessandro Sabattini/GettyImages

Amante de la polémica y capaz de desempeñar su función a la perfección tanto en la defensa como en el centro del campo. Uno de los grandes futbolistas alemanes de la década de los 70.



Uno de los futbolistas alemanes más controvertidos, pero también considerado uno de los mejores jugadores de la historia, es ampliamente conocido por su estilo de juego y su trayectoria en el Bayern y el Real Madrid, equipos con los que logró sus mayores éxitos.



Breitner fue una parte integral del equipo de Alemania Occidental que ganó la Copa del Mundo de 1974, anotando en la final.

4. Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer con la Copa del Mundo | STF/GettyImages

Para muchos el mejor defensa de todos los tiempos. También algunos lo colocan como el futbolista más importante en la historia del Bayern Múnich.



Reconocido como uno de los mejores futbolistas de la historia, así como el mejor defensa de todos los tiempos. Ganador de dos Balones de Oro, fue el primer defensa en lograr esta hazaña.



Si bien destacaba como mediocampista, se adaptó a diferentes posiciones en el campo de juego, y es considerado como el gran exponente de la posición de defensa líbero.



Durante su carrera profesional, de 1964 a 1983, jugó principalmente en el Bayern Múnich, así como en el Cosmos de Nueva York y el Hamburgo SV.



Es uno de los tres hombres, junto con el brasileño Mário Zagallo y el francés Didier Deschamps, que han ganado la Copa del Mundo como jugador y como entrenador; levantó el trofeo de la Copa del Mundo como capitán en 1974 y repitió la hazaña como entrenador en la copa mundial de fútbol 1990.

5. Uli Hoeness

Uli Hoeness | CHRISTOF STACHE/GettyImages

Otro gran futbolista alemán infravalorado que forma parte de este selecto club. Durante este período cosechó numerosos éxitos, ganando la Copa Intercontinental una vez, la Liga de Campeones de la UEFA tres veces, otras cuatro el Campeonato de Fútbol Alemán y una vez la Copa de Alemania. En 250 partidos de la Bundesliga marcó 86 goles.



Hoeneß también jugó 35 veces con Alemania. Fue uno de los seis jugadores del Bayern que ganaron la Eurocopa 1972 y la Copa Mundial de 1974.

6. Gerd Müller

Gerd Müller | STAFF/GettyImages

Fue un futbolista alemán que jugaba como delantero centro. Es reconocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Es uno de los seis mayores goleadores de la historia del fútbol, tras anotar 735 goles y 106 asistencias, en partidos oficiales según FIFA y la RSSSF. Es el goleador histórico de la Bundesliga con 365 goles.



Como jugador del Bayern de Múnich (1964 a 1979), Müller ganó cuatro campeonatos alemanes, la Copa DFB cuatro veces, la Copa Campeones de Europa tres veces, la Recopa de Europa una vez y la Copa Intercontinental una vez. Es el único jugador en la historia que ha marcado en una final de Copa de Europa de Clubes, en una final de Eurocopa y en una final del Mundial, habiendo ganado todas las finales en las que anotó.

7. Jupp Kapellmann

Fue un exfutbolista alemán, estuvo en el legendario Bayern Múnich que ganó tres Copas de Europa consecutivas (1974, 1975 y 1976) y también disputó y conquistó el Mundial 1974 con la selección de fútbol de Alemania.



Es el séptimo jugador que formó parte de esa generación de futbolistas que en 1974 se alzaron con la Champions y meses después se proclamaron campeones del mundo.

8. Christian Karembeu

Christian Karembeu con Francia | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Alcanzó la fama en su trayectoria cuando firmó con el Real Madrid en 1997. Con el elenco español ganaría dos veces la Liga de Campeones de la UEFA (1998 y 2000) y en una ocasión la Copa Intercontinental (1998).



Con la selección de Francia disputó 53 partidos y convirtió un gol entre 1992 y 2002. Durante ese lapso fue parte de los planteles que ganaron la Copa Mundial de 1998, la Eurocopa 2000 y la Copa FIFA Confederaciones 2001.

9. Roberto Carlos

Roberto Carlos fue campeón del mundo en 2002 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El exfutbolista brasileño jugaba como lateral izquierdo o carrilero izquierdo. Jugó la mayor parte de su carrera en el Real Madrid y en la selección de Brasil, siendo considerado como uno de los mejores defensas en la historia del fútbol.



Entre su palmarés con la selección de su país, destaca la Copa Mundial de 2002, una Copa Confederaciones en 1997 y las Copas América de 1997 y 1999. En 2022 conquistó la Champions con el Madrid y el Mundial de Corea-Japón con la selección de Brasil.

10. Sami Khedira

Sami Khedira fue campeón del mundo en Brasil 2014 | Matthias Hangst/GettyImages

En su etapa como jugador, se desempeñaba en la posición de centrocampista defensivo, siendo considerado como uno de los mejores de su generación y de la historia de su país.



En el año 2010 fichó por el Real Madrid Club de Fútbol, club en el que se consagró como campeón de la Champions League 2013/14 y en el que permaneció por cinco temporadas hasta 2015, año en el que ficha por la Juventus.



Fue internacional absoluto con la selección alemana desde 2009, con la que se proclamó campeón del Mundial de Brasil 2014.

11. Raphael Varane

Raphael Varane fue campeón del mundo con Francia en 2018 | Matthias Hangst/GettyImages

Es un exfutbolista francés que jugaba como defensa. Jugó la mayor parte de su carrera en el Real Madrid donde permaneció durante 10 temporadas, desde 2011 hasta 2021.



Fue internacional absoluto con la selección de Francia desde 2013, con la que se proclamó campeón del Mundial de 2018.

12. Julián Álvarez

Julián Álvarez fue campeón del mundo en 2022 y campeón de Champions en 2022/23 | Marc Atkins/GettyImages

El delantero argentino fue campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, justa que se celebró en la temporada 2022/23 debido a que se jugó al final del primer semestre.



Y fue el 10 de junio de 2023 cuando consiguió un histórico triplete de Premier League, FA Cup y la primera Champions de la historia del Manchester City. Además, se convirtió en el primer argentino en conquistar el Mundial, la Copa América, la Copa Libertadores, la Champions League y el Mundial de Clubes.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026