Los jugadores que han ganado más veces el Mundial - rankeados

Es custión de dias para que comience el Mundial 2026, que marcará un antes y un después para la competencia. La cita que organizarán Estados Unidos, México y Canadá será la primera con 48 selecciones en lugar de las tradicionales 32.

A lo largo de la historia fueron pocos los que lograron levantar el trofeo en más de una oportunidad como futbolistas, casi todos ellos brasileños por la seguidilla de consagraciones en las décadas del 50, 60 y 70.

5. Daniel Passarella

Daniel Passarella, Mexico 1986 | El Grafico/GettyImages

Con la selección argentina solamente Passarella estuvo en Argentina 1978 y México 1986. El ex River fue uno de los defensores más importantes para alcanzar la primera Copa del Mundo de su seleccionado; aunque en la segunda conquista no jugó, a pesar de haber sido convocado.

4. Cafú

Cafu, Brasil 2002 | ANTONIO SCORZA/GettyImages

El brasilero es parte de la lista por haber conquistado las medallas de Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. El ex Milán, además, es el único futbolista en haber jugado tres finales del Mundial consecutivas.

3. Ronaldo Nazario

Ronaldo, FIFA World Cup 2002 | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

El ex Real Madrid integra la lista con las mismas medallas que Cafú. Fue figura, especialmente, en Corea-Japón 2002, donde fue nombrado el mejor futbolista del torneo y, meses después, ganó el Balón de Oro.

2. Giuseppe Meazza

FC Internazionale | Giuseppe Bellini/GettyImages

El delantero goleador del Inter de Milán dijo presente en las dos primeras estrellas de la Nazionale en Italia 1934 y Francia 1938. Giovanni Ferrari, Guido Masetti y Eraldo Monzeglio completan esta lista de italianos.

1. Pelé

Pele, Mundial 1970 | Mirrorpix/GettyImages

Con las coronas en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, Edson Arantes Do Nascimento se posicionó como el máximo referente de la historia de los mundiales y el mayor ganador. Su récord sigue imbatido, y pareciera que así seguirá por un largo tiempo.

La mayoría de los futbolistas que lograron levantar dos veces la Copa del Mundo provienen de Brasil, ya que es la selección más ganadora de la historia con cinco trofeos. Dos de ellos fueron consecutivos, en Suecia 1958 y Chile 1962, provocando así que varios cracks digan presente en las dos consagraciones. Además del ya mencionado Pelé, estuvieron Garrincha, Nilton Santos, Djalma Santos, Gilmar dos Santos Neves, Zózimo, Mauro Ramos, Zito, Didí, Vavá, Mario Zagallo y Pepe.

Jugador Selección Número de Mundiales ganados Fecha Pelé Brasil 3 Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970 Cafú Brasil 2 Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002 Ronaldo Brasil 2 Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002 Giuseppe Meazza Italia 2 Italia 1934 y Francia 1938 Daniel Passarella Argentina 1 Argentina 1978 y México 1986