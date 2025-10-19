Los jugadores que quedaron fuera de Chivas vs Mazatlán por decisión técnica

Con el retorno del mundialista sub-20, Hugo Camberos, así como con las recuperaciones por lesión de Roberto Alvarado, Daniel Aguirre y Erick Gutiérrez, el técnico de las Chivas, el argentino Gabriel Milito, dejó fuera de la convocatoria para enfrentar al Mazatlán a Alan Pulido, Cade Cowell, Luis Olivas e Isaác Brizuela, incluso estos dos últimos vieron acción con la sub-21. Yael Padilla, que también volvió del Mundial Sub-20, tampoco fue considerado por el timonel para salir a la banca, lo que sí causó extrañeza, ya que está catalogado como una de las joyas de la cantera.

Este sábado en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025, de la Liga MX, el Guadalajara ya está derrotando 2-0 a los mazatlecos. Apenas a los diez minutos, el Rebaño Sagrado ya estaba consiguiendo la ventaja gracias a Armando González, a pase de Santiago Sandoval, sin embargo, el cuerpo técnico de los visitantes pidió rápidamente una mano, la cual fue revisada en el VAR por el árbitro Fernando Hernández, echando para atrás el tanto tapatío.



Para el minuto 17, Richard Ledezma se animó a probar su disparo desde fuera del área, pero el portero Ricardo Gutiérrez logró desviar. No obstante, al 41' el argentino Facundo Almada cometió un penal sobre La Hormiga, ya que alcanzó a patear uno de sus pies. Tras la revisión en el VAR, El Curro marcó la pena máxima, la cual convirtió El Otaku para sumar su séptima diana del semestre.

El Guadalajara logró aumentar la ventaja antes de irse al descanso, gracias a una anotación de Bryan González. Al 41’, desde el costado derecho, Ledezma mandó una diagonal al área, con El Cotorro apareciendo de cabeza para cerrar por el lado izquierdo.



Con respecto a los futbolistas que quedaron fuera contra los Cañoneros, El Vaquero había sido un constante en las convocatorias del Mariscal, pero su nivel no ha sido el óptimo, pues a pesar de jugar doce duelos, cuatro de titular, sólo ha aportado un gol. En el caso de Pulido, ha estado en cinco cotejos, dos veces de arranque, sin haber aportado dianas. Finalmente, Yael apenas ha sumado doce minutos en todo el campeonato.